Rocco Schiavone 5: quando inizia, trama, cast, puntate e anticipazioni

Rocco Schiavone si è nel corso degli anni imposto come un cult della nostra televisione. Come di rado capita alle serie televisive è pronto a fare il grande salto e da Rai 2 si trasferisce a Rai 1. Interpretato da Marco Giallini, quello che vedremo nella quinta stagione è un personaggio solo e disilluso, che deve provare a risollevarsi dopo una serie di vicende poco felici. Scopriamo qualcosa in più su Rocco Schiavone 5.

Quando inizia

Anche se non ha una data d’inizio già stabilita, la Rai ha annunciato che la quinta stagione di Rocco Schiavone andrà in onda, in prima visione assoluta, nel corso del prossimo autunno.

Le puntate

Non tutte le stagioni di Rocco Schiavone hanno avuto lo stesso numero di puntate: la prima ne conta 6; la seconda e la terza 4; la quarta 2. La quinta stagione avrà 4 puntate e verrà trasmessa, dunque, nel corso di circa un mese.

Trama e anticipazioni

Vicequestore di Aosta, Rocco Schiavone è provato dal colpo di pistola sparato per sbaglio dall’agente D’Intino. Schiavone è afflitto dalla solitudine e sembra comunicare solo con il fantasma della moglie Marina. Come non bastasse Gabriele e Cecilia sono stati trasferiti a Milano e, dunque, anche i legami affettivi sono caduti. Il rapporto con Sandra non ingrana e Sebastiano sembra essere sparito. Quando sembra perdere colpi anche nella perspicacia che da sempre lo contraddistingue in ambito lavorativo deve fare i conti con il ritorno di Baiocchi. Romano sempre più lontano dalla sua terra, ma da sempre diffidente nei confronti della vita aostana, Rocco Schiavone deve obbligatoriamente rialzarsi per non sprofondare del tutto.

Cast e personaggi

Rocco Schiavone è una serie tratta dai racconti di Antonio Manzini, adattato per l’occasione dallo stesso autore, con la collaborazione di Maurizio Careddu. Il personaggio principale ha trovato la sua perfetta incarnazione in Marco Giallini, che ovviamente tornerà anche nella quinta stagione. Annunciato dalla Rai, il cast prevede per il resto delle novità e i nomi annunciati sono i seguenti: Miriam Dalmazio, Valeria Solarino, Francesco Acquaroli, Lorenza Indovina. La regia delle puntate è di Simone Spada.

Dove vedere Rocco Schiavone 5

La quinta stagione andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Gli episodi della serie saranno poi disponibili anche in streaming - live e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.