Rocco Schiavone 5, quante puntate sono e quando finisce

Tra le serie di culto per eccellenza della nostra televisione, "Rocco Schiavone" torna mercoledì 5 aprile 2023 con gli episodi inediti della quinta stagione. Interpretato da Marco Giallini, il protagonista è stretto nella morsa dei consueti tormenti e, in più, è vittima di un colpo di pistola (involontario) che ha compromessp il suo rene. Scopriamo qualche ulteriore informazione sui nuovi episodi della serie.

Quante puntate sono e quando finisce "Rocco Schiavone 5"

La serie televisiva "Rocco Schiavone" è tratta dalla serie di romanzi di Antonio Manzini e mette al centro dei racconti il personaggio di Rocco Schiavone, un poliziotto dal carattere molto complicato, arrogante e spesso rabbioso; ma è anche un uomo che non ama affatto le regole. La serie ha una sceneggiatura scritta dallo stesso Manzini, insieme a Maurizio Careddu, ed è diretta da Simone Spada. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction-Cross Productions e Beta Film Gmbh.

Vicequestore romano, Schiavone è stato mandato a lavorare ad Aosta, una città molto distante - sia geograficamente che spiritualmente - dalla capitale, e vive la sua quotidianità come un castigo per tutti gli errori da lui commessi in passato.

Sul finire della precedente stagione abbiamo visto il personaggio interpretato da Marco Giallini vittima di un colpo di pistola partito per sbaglio dall’agente D’Intino. Un incidente che gli è costato il rene, ma non la volontà di portare avanti il suo lavoro, che lo metterà al cospetto di nuove e complicate indagini, che alterna ai tormenti provenienti dal suo passato, a partire da quelli legati alla defunta moglie Marina.

Ma di quanti episodi è composta la quinta stagione di "Rocco Schiavone" e quando verranno trasmessi? Le puntate sono in totale quattro (da notare che la scorsa stagione ne aveva soltanto due), trasmesse nel corso di altrettante prime serate di Rai 2. Il calendario della fiction è così composto:

- Prima Puntata - 5 aprile 2023

- Seconda puntata - 12 aprile 2023

- Terza puntata - 19 aprile 2023

- Quarta puntata - 26 aprile 2023