Rocco Schiavone 5, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Al via oggi, mercoledì 5 aprile 2023 dalle 21.20 su Rai 2, la quinta stagione di “Rocco Schiavone”: unaa serie di culto tratta dai romanzi di Antonio Manzini e interpretata dall'insostituibile Marco Giallini, che dà corpo e voce al tormentato protagonista. Il vicequestore Schiavone ha perso un rene a causa del colpo di pistola (involontario) ricevuto nel finale della passata stagione. Ma un nuovo delicato caso lo attende.

Rocco Schiavone 5, anticipazioni del 5 aprile 2023

La prima puntata stagionale di "Rocco Schiavone" ha come titolo "Il viaggio continua" e riprende l'azione dall'epilogo della quarta stagione: il giovane agente D'Intino ha fatto partire per sbaglio un colpo di pistola, che è costato un rene a Schiavone. Dopo un faticoso periodo di convalescenza, il vicequestore si appresta adesso a ritornare al lavoro, ma lo stato d'animo che lo pervade non è molto cambiato rispetto ai vecchi tempi: la solitudine lo attanaglia costantemente e il senso di malinconia accompagna le sue intere giornate.



Il nuovo caso parte dal ritrovamento di un uomosenza vita, rinvenuto sul Monte Bianco. La ricerca del colpevole si rivela complessa: l'omicidio è avvenuto al confine tra l'Italia e la Francia, vicino ad una funivia. Qualcuno ha però disseminato le prove: coloro che hanno ritrovato il cadavere lo hanno spostato sul territorio italiano, in modo da poter farlo diventare di competenza della legge di casa nostra. Scoperta la verità, Schiavone si trova così davanti ad un bivio: tacere oppure restituire il corpo della vittima alle autorità francesi?

Tormentato come sempre dai ricordi del passato, a partire da quello della moglie defunta, e con una storia sentimentale, quella con Sandra, che fatica a carburare, il protagonista ha l'opportunità di vivere una parentesi più leggera: è infatti in procinto di giocare la partita di beneficenza tra polizia e magistratura. Anche in questo caso, però, Schiavone si dimostra combattivo e in cerca di vittoria.

Il cast della quinta stagione di "Rocco Schiavone" vede, ovviamente, in prima linea Marco Giallini, che veste i panni del protagonista. La grande novità è la presenza di Miriam Dalmazio, che sostituisce Isabella Ragonese nel ruolo di Marina, la moglie defunta del vicequestore. Per il resto, nel cast troviamo Francesco Acquaroli (Sebastiano), Adamo Dionisi (Baiocchi), Ernesto D’Argenio (Italo), Claudia Vismara (Caterina), Massimo Reale (Fumagalli), Alberto Lo Porto (Scipioni), Filippo Dini (Baldi), Gino Nardella (Casella), Valeria Solarino (Sandra Buccellato) e Lorenza Indovina (Michela Gambino).

Dove vederlo in tv e in streaming (5 aprile 2023)

La prima puntata di "Rocco Schiavone 5" va in onda mercoledì 5 aprile 2023 su Rai 2, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma RaiPlay.