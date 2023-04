Rocco Schiavone 5, stasera in tv la quarta e ultima puntata: le anticipazioni

La quinta serie di "Rocco Schiavone" giunge alla conclusione: oggi, mercoledì 19 aprile 2023 dalle 21.20, Rai 2 trasmette la quarta e ultima puntata stagionale della serie interpretata da Marco Giallini. Nell'aiutare l'amico di vecchia data Sebastiano, il rude vicequestore si imbatte nella vicenda del boss Enzo Baiocchi. Da tempo sulle sue tracce, Rocco dovrà fronteggiare una proposta del criminale: emergeranno inevitabili i colpi di scena e la tensione narrativa.

Rocco Schiavone 5, anticipazioni del 19 aprile 2023

Eccezionalmente andata in onda di venerdì, la terza puntata di “Rocco Schiavone 5” ha visto riemergere la figura di Sebastiano, vecchio amico di Rocco: qualcuno ha fatto irruzione nel suo appartamento, mettendolo sottosopra.

Nella quarta e ultima puntata della quinta stagione di “Rocco Schiavone”, il protagonista aiuta Sebastiano. L’obiettivo di quest’ultimo è quello di oltrepassare il confine con la Svizzera, dove potrebbe essere nascosto Enzo Baiocchi, il boss che il vicequestore cerca ormai da tanto tempo, senza aver mai perso le speranze di trovarlo.

Una grande sorpresa ribalta però le intenzioni di Schiavone: Baiocchi contatta personalmente il Pubblico Ministero Baldi con l’intento di incontrarlo. Alla resa dei fatti veniamo a sapere che il boss vuole collaborare con la giustizia, ottenendo però in cambio personali favori. Un dubbio però si presenta inevitabile: Enzo Baiocchi è sincero o sta mettendo in atto un pericoloso piano? Rocco Schiavone deve comunque prendere delle decisioni non facili. I colpi di scena sono garantiti.

Diretta da Simone Spada, la quinta stagione di "Rocco Schiavone" ha visto in azione un cast molto ricco: Marco Giallini (Rocco Schiavone); Francesco Acquaroli (Sebastiano); Adamo Dionisi (Enzo Baiocchi); Ernesto D’Argenio (Italo Pierron); Claudia Vismara (Caterina Rispoli); Massimo Reale (Alberto Fumagalli); Filippo Dini (Baldi); Gino Nardella (Casella); Valeria Solarino (Sandra Buccellato); Lorenza Indovina (Michela Gambino); Miriam Dalmazio (Marina).

Dove vederlo in tv e in streaming (19 aprile 2023)

La quarta e ultima puntata stagionale di "Rocco Schiavone" va in onda mercoledì 18 aprile 2023 su Rai 2 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.