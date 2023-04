Rocco Schiavone 5, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Il secondo appuntamento con "Rocco Schiavone 5" va in onda oggi, mercoledì 12 aprile 2023 dalle 21.20 su Rai 2. Il vicequestore interpretato da Marco Giallini deve risolvere il caso dell'omicidio una professoressa esperta d'arte. Il delitto è probabilmente legato ad un episodio capitato a un amico dello stesso Rocco.

Rocco Schiavone 5, anticipazioni del 12 aprile 2023

La seconda puntata stagionale della quinta stagione di "Rocco Schiavone" ha come titolo "Chi parte e chi resta" e ci mostra il personaggio interpretato da Marco Giallini alle prese con l'invadente Sebastiano Cecchetti. Pur se suo amico, il vicequestore gli si rivolge come d'abitudine in modo non particolarmente gentile, ma un evento rende le dinamiche più spinose: qualcuno mette sotto sopra la casa di Sebastiano. In apparenza non si capisce chi potrebbe averlo fatto nè il perché, ma Rocco non ignora l'accaduto.

Parallelamente a questo episodio, il vicequestore si stava già occupando di un caso di omicidio. La vittima è la professoressa Martinet, una rinomata studiosa d'arte, particolarmente esperta per i suoi studi su Leonardo da Vinci. L'inchiesta si rivela difficile da districare, ma sorprendentemente il caso inerente alla casa di Cecchetti e il delitto della professoressa potrebbero essere legati.

Lavoro a parte, Rocco Schiavone è alle prese anche con affari di cuore. Il suo interesse per Sandra è ancora presente, ma per il protagonista è molto complicato tenere sotto controllo una relazione stabile.

La terza puntata (di quattro) di "Rocco Schiavone 5" va in onda dopodomani venerdì 14 aprile. L'ultimo appuntamento con la serie è invece previsto per mercoledì prossimo, 19 aprile.

Nel cast di "Rocco Schiavone 5" ritroviamo Marco Giallini, come insostituibile protagonista, e Miriam Dalmazio, che prende il posto di Isabella Ragonese nei panni di Marina. Tra gli altri, vediamo: Francesco Acquaroli (Sebastiano), Adamo Dionisi (Baiocchi), Ernesto D’Argenio (Italo), Claudia Vismara (Caterina), Massimo Reale (Fumagalli), Alberto Lo Porto (Scipioni), Filippo Dini (Baldi), Gino Nardella (Casella), Valeria Solarino (Sandra Buccellato) e Lorenza Indovina (Michela Gambino).

Dove vederlo in tv e in streaming (12 aprile 2023)

La seconda puntata di "Rocco Schiavone 5" va in onda mercoledì 12 aprile 2023 su Rai 2, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - anche sulla piattaforma RaiPlay.