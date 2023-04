Rocco Schiavone 5, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Il nuovo appuntamento con "Rocco Schiavone 5" va eccezionalmente in onda di venerdì. Oggi, 19 aprile 2023 dalle 21.20 Rai 2 trasmette la terza puntata stagionale (di quattro) della serie interpretata da Marco Giallini. La narrazione continua a seguire le indagini sull'omicidio della professoressa Martinet. Il protagonista lavora in tale circostanza a stretto contatto con Sandra: un'occasione per risolvere il mistero sul delitto, ma anche per ritrovare il dialogo con la donna.

Rocco Schiavone 5, anticipazioni del 14 aprile 2023

Nel corso della precedente puntata di "Rocco Schiavone", abbiamo visto il protagonista indagare sull'omicidio della professoressa Martinet, una studiosa d'arte specializzata nell'opera omnia di Leonardo da Vinci. Un caso particolarmente difficile che ha portato il vicequestore a commettere un errore di valutazione circa questo misterioso delitto.

Nella puntata in onda questa sera, dal titolo "Punto di vista", Rocco Schiavone (Marco Giallini) riprende le indagini con la volontà di capire in modo risolutivo come sono andate davvero le cose. Ad aiutarlo c'è come di consueto la sua fidata squadra, alla quale si aggiunge la preziosa figura della giornalista Sandra Buccellato (Valeria Solarino). Quest'ultima reperisce fondamentali informazioni sulla vita della Martinet, nonchè sulle sue pubblicazioni. L'occasione fa riemergere tra Rocco e Sandra, un'armonia che sembrava ormai perduta.

Il vicequestore Schiavone si ritrova poi a consolare l’agente Deruta (Massimiliano Caprara), in forte crisi sentimentale: Rocco lo aiuta a trovare il modo di vivere la vita che più desidera. Per Schiavone, comunque, non è mai tempo di riposo: scavando nel passato professionale della professoressa Martinet, saltano fuori degli elementi in grado di fornire risposte definitive sulla sua morte. E non è tutto, perchè il personaggio interpretato da Marco Giallini si trova a dover fare i conti con episodi del suo passato evidentemente mai gettati alle spalle.

La quarta e ultima puntata di "Rocco Schiavone 5" va in onda mercoledì 19 aprile, come sempre in prima serata su Rai 2.

Dove vederlo in tv e in streaming (14 aprile 2023)

La terza puntata stagionale di "Rocco Schiavone" va in onda venerdì 14 aprile 2023 su Rai 2, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - anche sulla piattaforma RaiPlay.