Rocco Schiavone 6 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

Mercoledì 19 aprile 2023 Rai 2 trasmette la quarta e ultima puntata della quinta stagione di "Rocco Schiavone". La serie di culto non può che generare negli affezionati spettatori un'ovvia domanda: "Rocco Schiavone 6" ci sarà? Dato che il materiale editoriale dal quale la serie attinge è esaurito, la risposta potrebbe non essere così scontata. Leggiamo tutto ciò che è emerso su una nuova eventuale stagione della serie con Marco Giallini.

Rocco Schiavone la sesta stagione

Rai 2 ha trasmesso nell'aprile 2023 la quinta stagione della serie televisiva "Rocco Schiavone". Nel corso di quattro puntate il vicequestore Schiavone ha cominciato le sue nuove avventure con un rene in meno (a causa del colpo di pistola involontario) e ha terminato le trame stagionali con una vicenda legata al boss Enzo Baiocchi, conoscenza non nuova per il vicequestore di Aosta.

Giunti all'ultimo atto stagionale, si susseguono in contemporanea alcune voci inerenti ad una nuova stagione di "Rocco Schiavone". Bisogna fare una dovuta premessa: la serie di Rai 2 è basata sui romanzi e sui racconti di Antonio Manzini, che al personaggio di Schiavone ha dedicato buona parte della sua attività letteraria. Il materiale da cui attingere per eventuali nuove puntate della serie televisiva è praticamente esaurito, ma i telespettatori possono comunque tirare un sospiro di sollievo: "Rocco Schiavone 6" si farà.

Il produttore - e fondatore della società Cross Production- Rosario Rinaldo ha annunciato: “La sesta stagione di Rocco Schiavone è già in cantiere. Quattro puntate da 100 minuti".

Antonio Manzini potrebbe sempre sfornare nuove novelle dedicate al vicequestore Schiavone, ma in generale, essendo anche parte attiva del progetto televisivo, potrebbe comunque creare nuove storie appositamente per la serie televisiva.

Calcolando i tempi necessari per la preparazione del materiale audiovisivo e tenendo presente la cadenza che intercorre tra una stagione e l'altra, ci sono buone probabilità di vedere la sesta stagione di "Rocco Schiavone" nel corso del 2025. Per ulteriori informazioni, non resta che fare affidamento a nuovi comunicati ufficiali della produzione e dell'azienda di riferimento, la Rai.