Dove è stata girata "Rocco Schiavone": le location

In onda su Rai 2, "Rocco Schiavone" è una serie televisiva tratta dai lavori letterari di Antonio Manzini (autore anche della sceneggiatura, insieme a Maurizio Careddu). Prodotta a partire dal 2016, mette al centro dell'azione un protagonista anomalo per il panorama televisivo italiano: tormentato, irascibile e complesso. Una fiction che grazie al coraggio e alla volontà di non voler piacere utilizzando facili scorciatoie, fa delle ambientazioni uno dei suoi punti di forza. Ripercorriamo alcune delle location più significative della serie, in onda da mercoledì 5 aprile 2023 con gli episodi della quinta stagione.

Rocco Schiavone: le location

Nella serie televisiva "Rocco Schiavone" le location hanno una importanza eccezionale. Il protagonista è infatti un romano che svolge il suo lavoro di vicequestore nella lontana Aosta. La lontananza dal suo luogo di origine, unita a drammatici episodi di vita passata, immergono Schiavone in un paesaggio che sembra ribadire ogni volta la sua malinconia e accentua ulteriormente la distanza tra sè e il contesto nel quale si muove.



Ci troviamo dunque in Valle D'Aosta. Geograficamente, Aosta si trova nel mezzo della regione ed è qui che scorre il principale fiume locale: la Dora Baltea. Nel corso delle varie stagioni di "Rocco Schiavone" abbiamo visto diversi punti di una città che vede l'imponenza di eccezionali montagne, come la Becca di Nona, la Pointe de Chaligne e il Monte Emilius.

Nello specifico, abbiamo visto una o più volte alcuni dei luoghi tipici della zona, come ad esempio Porta Pretoria, una delle mete turistiche del luogo, risalente al 25 a.C., Piazza Chanoux, con il lo storico Caffè Nazionale (situato sotto i portici del Municipio), il Teatro Romano di Aosta, il Chiostro della Chiesa di Sant’Orso. E, ancora, la maggiore via della città: Via Sant’Anselmo; e l'Arco di Augusto.

Per quanto riguarda altri luoghi, lontani da Aosta centro, abbiamo visto Saint-Vincent, Courmayeur, Ayas, Cogne, Rhêmes, Sarre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valsavarenche e Leverogne, solo per citarne alcuni.

La residenza del protagonista è stata ricostruita nel Palazzo Ansermin di Aosta. Altre riprese sono invece state effettuate nell’Ospedale Beauregard.