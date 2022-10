Rocco Siffredi contro il Gf Vip: "Gli italiani non si meritano questa tv"

Continua a fare rumore quanto accaduto a Marco Bellavia al Grande Fratello Vip. In attesa che l'ex conduttore di Bim Bum Bam - uscito dalla Casa dopo essere stato isolato e attaccato da alcuni concorrenti a causa di una crisi emotiva - si presenti in studio per affrontare in prima persona la vicenda (e gli ex compagni d'avventura), sono in molti quelli che si schierano dalla sua parte.

A sparare a zero sul caso Bellavia, adesso, è Rocco Siffredi. Su Twitter il divo del porno commenta così: "Ciò che si è verificato al Gf Vip nei confronti di Marco è inaudito! La cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast, non è questa la televisione che si meritano gli italiani". Siffredi non solo prende le difese di Bellavia, ma condanna duramente il reality di Canale 5 e qualcuno, sotto al tweet, gli fa eco: "Io chiuderei la baracca senza riaprirla proprio! Un programma così non lascia nulla di buono. Nulla". E c'è chi rilancia: "Ho sempre sostenuto che è cento volte meglio un porno di certa robaccia che si vede in televisione, il cui livello di bassezza morale e culturale è senza precedenti". Un paragone senza dubbio azzardato che lascia interdetti i fan del programma: "Nessuno ti obbliga a vederlo. Ora come ora l'unica cosa un minimo carina che fanno in prima serata su Canale 5".

Nel frattempo, proprio in queste ore, è montato un nuovo caso. Un video inchioderebbe Amaurys Perez, che avrebbe bestemmiato e rischia così la squalifica. Un'edizione al cardiopalma.