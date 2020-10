Rocco Siffredi positivo al coronavirus: come è avvenuto il contagio?

Rocco Siffredi sarebbe positivo al coronavirus. Al diffondere la notizia è il sito Dagospia, secondo cui il pornoattore attualmente si troverebbe in isolamento a Budapest dove vive da tempo. Insieme a Siffredi, sarebbe stata contagiata anche la famiglia, compresa la donna delle pulizie e l’autista. Al momento non si sa molto sulle attuali condizioni dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi che non ha confermato né smentito la notizia: una settimana fa – prosegue Dago – l’attore si trovava a Roma per scrivere la sceneggiatura della serie che racconta la sua vita. .

Rocco Siffredi positivo al coronavirus: perché è a Budapest

Al momento Rocco Siffredi non ha confermato la notizia della positività al coronavirus diffusa da Dagospia. L’attore, già concorrente dell’Isola dei Famosi, si trova a Budapest, città natia della moglie Rosa sposata nel 1993, dove ha aperto una casa di produzione e gestisce un ristorante. Da lei Rocco Siffredi ha avuto due figli: Lorenzo e Leonardo di 24 e 21 anni. È mistero al momento su come è avvenuto il contagio, ma il fatto che sia stato contagiato l'intero nucleo familiare può farci pensare che il contagio sia partito proprio da un positivo al suo interno.

I vip positivi al coronavirus

Rocco Siffredi è l’ultimo personaggio del mondo dello spettacolo di cui si apprende la positività al coronavirus. Proprio di questi giorni è la notizia della positività di Gerry Scotti e anche di Alessia Marcuzzi che ieri sera non è potuta essere in studio per condurre l’appuntamento del martedì de 'Le Iene' dopo un test rapido che ha dato di nuovo esito positivo.

Queste le sue parole: “Purtroppo non sarò a Le Iene questa sera. Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno Monzese, ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo. Così mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone e da questo fortunatamente ho avuto esito NEGATIVO. A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare. Spero di risultare nuovamente negativa come l’ultima volta. Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me. E mi dispiace non poter far parte della squadra stasera e non potervi salutare in diretta con Nicola e la Gialappa’s come ogni martedì. Vi mando un bacio”.