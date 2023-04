Romina Carrisi sparita da "Oggi è un altro giorno" dopo la polemica social: ora spiega tutto

Sono due settimane che Romina Carrisi non si vede a Oggi è un altro giorno. Da due anni tra gli "affetti stabili" del programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, al pubblico non è sfuggita la sua assenza, coincisa con una polemica social tra lei e un hater. È questo il motivo del suo allontanamento?

Facciamo un passo indietro. Lo scorso 14 aprile un utente aveva scritto su Twitter: "Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?". La risposta di Romina è stata secca: "Sono perfettamente d'accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata". Dopo questo scambio al vetriolo la quartogenita di Al Bano non si è più vista, ma è proprio lei adesso a chiarire la vicenda.

Sempre su Twitter, Romina Carrisi tranquillizza i fan: "Datemi il tempo di risolvere l'ultimo caso e torno prestissimo alla base centrale di Oggi è un altro giorno". Nessun problema con la produzione, dunque, tantomeno con la padrona di casa. Romina è assente per motivi personali ma è pronta per tornare nel salotto del pomeriggio di Rai 1. E il pubblico l'aspetta, come scrive una follower: "Risolvi il caso nel minor tempo possibile perché ci manchi tanto".