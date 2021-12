Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi si commuove davanti alla foto con Ylenia

A Oggi è un altro giorno Serena Bortone ha aperto le scatole dei ricordi dei suoi ospiti. In quella di Romina Carrisi, presenza fissa nel programma pomeridiano di Raiuno, c'era una vecchia foto a cui tiene particolarmente: il primo giorno delle elementari, quando ad accompagnarla a scuola fu sua sorella Ylenia, scomparsa nel '94.

Nello scatto Romina è in braccio a Ylenia, mentre piange e si stringe a lei: "Sono con mia sorella, con le mie solite braccia intorno ai colli - commenta la quartogenita di Al Bano e Romina -. Era il primo giorno di scuola e mi accompagnava alla base americana, andavamo a scuola lì. Io piangevo come una disperata, come se mi stessero deportando e invece dovevano solo portarmi a scuola".

Una foto importante, che la commuove profondamente: "Ho voluto condividerla con voi perché siete un po' la mia famiglia, ma anche a casa sanno tutti cosa è successo - spiega emozionata -. Non ne parlo mai, ma è così tenera questa immagine che l'ho voluta condividere". Commossa anche Serena Bortone, che ha voluto incoraggiare Romina: "Ovunque lei sia, sono convinta che ti sta guardando e che continua a volerti bene come te ne ha sempre voluto".

La scomparsa di Ylenia Carrisi

La scomparsa di Ylenia Carrisi resta ancora oggi un mistero. Le sue tracce si persero il 6 gennaio del 1994, a New Orleans, ma il corpo non venne mai ritrovato. Motivo che oggi fa ancora sperare sua madre, Romina Power. Nessuna illusione, invece, per Al Bano, certo della sua morte. Il cantante ne ha parlato qualche settimana fa in un'intervista: "Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, 'io appartengo all'acqua'. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume. Nell'ultimo anno era cambiata, era andata a scrivere un libro sugli homeless in Belize. Romina, invece, pensa che l'hanno drogata ed è da qualche parte".