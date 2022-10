Romulus 2: anticipazioni della puntata di questa sera

Oggi, 28 ottobre, su Sky va in onda il secondo appuntamento con “Romulus 2”, la serie di Matteo Rovere che racconta la nascita di Roma. Nei due nuovi episodi, successivamente ad un attacco ai Sabini, Yemos rischia la vita: verrà condotto da Wiros ed Ersilia nelle terre dei Tusci, unica meta che prevede un’adeguata cura. Ma il loro cammino avrà molte insidie.

Romulus 2: anticipazioni seconda puntata

A due anni dalla prima stagione, “Romulus” è tornato venerdì 21 ottobre su Sky per un secondo capitolo. Quelli che vanno in onda oggi, 28 ottobre, sono il terzo e il quarto episodio stagionale, intitolati rispettivamente “Mostro” e “Destino”. Seguiamo innanzitutto l’avanzata dell’esercito di Tito. Ilia, Ruminales e Yemos attaccano con spirito di vendetta un presidio sabino. Quello che voleva essere un agguato a sorpresa viene intercettato e i tre catturati. Ma forse per loro c’è ancora una speranza e, capitanato da Wiros, un contingente di soldati romani attacca il nemico.



Lo scontro lascia qualche segno soprattutto a Yemos; per salvarlo Wiros si rivolge direttamente alla sacerdotessa Ersilia. Una soluzione potrebbe essere quella di portare il ferito nella terra dei Tusci, in modo da ricevere le adeguate cure. In viaggio, i Sabini preparano un attacco che rovina quella che per loro rischia di essere una corsa contro il tempo: Wiros ed Ersilia sono costretti a stringere i tempi perché il sofferente Yemos rischia di non sopravvivere.

La puntata di “Romulus” del 28 ottobre è diretta da Enrico Maria Artale.

Dove vedere “Romulus 2” (28 ottobre 2022)

La seconda puntata stagionale di “Romulus” va in onda venerdì 28 ottobre a partire dalle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110). La serie è visibile anche in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio, e on demand su Sky Go