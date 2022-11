Romulus 2, stasera la terza puntata: le anticipazioni

Vanno in onda su Sky il quinto e il sesto episodio di “Romulus – La guerra di Roma”. In prima visione tv oggi, 4 novembre, la serie approda all’atteso momento dello scontro: il Re dei Sabini è arrivato alle porte della città insieme ai suoi alleati. Lo scontro si rivela delicato e rischia di distruggere definitivamente il legame tra Yemos e Wiros.

Romulus 2: anticipazioni terza puntata

In onda oggi 4 novembre su Sky i nuovi episodi di “Romulus” hanno come titoli “Furia” e “Battaglia”. Continuando a seguire Yemos e Wiros, li vediamo nuovamente a Roma ed in difficoltà: devono far fronte alla scarsità di cibo del loro villaggio. Messi alle strette dalla penuria di beni primari, Wiros azzarda una pericolosa proposta: rubare il sale in un luogo a forte rischio: nel recinto dedicato alla dea Rumia. La sua idea fa discutere e provoca tensioni interne.



Ad Alba Tito riceve attestati di stima e fedeltà da parte dei re Latini. Roma deve intanto prepararsi alla battaglia e il proprio esercito comincia a schierarsi alle porte della città, mentre i Sabini viaggiano spediti. Lo scontro sarà violento e destinato a vedere molti morti sul campo di battaglia. A Yemos appare la Lupa che enuncia il da farsi: l’uomo decide di seguire i suggerimenti suggeriti dalla sua visione. Yemos e Wiros rischiano, a questo punto, di prendere due strade diverse e inconciliabili. Ersilia è, nel frattempo, l’unica sacerdotessa ad aver scelto di non scappare.

Dove vedere “Romulus 2” (4 novembre 2022)

La terza puntata stagionale di “Romulus” va in onda venerdì 4 novembre a partire dalle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110). La serie è inoltre visibile in streaming su NOW (per gli abbonati) e on demand su Sky Go