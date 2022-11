Romulus 2, stasera in tv la quarta e ultima puntata: le anticipazioni

Con il settimo e l'ottavo episodio stagionale “Romulus - La guerra di Roma” conclude il suo percorso. In prima visione tv oggi, 11 novembre, la serie è pronta a stupire con colpi di scena e tensione narrativa. Mentre Yemos continua ad avere visioni, Wiros sposa Ersilia e riceve da Tito una proposta: arrendersi entro tre giorni. Le conseguenze saranno sorprendenti.

Romulus 2: anticipazioni quarta e ultima puntata

Siamo giunti al gran finale di “Romulus - La guerra di Roma”. Oggi, 11 novembre, vanno in onda il settimo e l’ottavo episodio di una stagione che emette la sentenza capace di segnare la storia della grande città: il trono è soltanto uno, chi sarà il primo vero re di Roma? Creata da Matteo Rovere e girata in protolatino, la serie è stata interpretata in questa stagione da un nutrito cast, che comprende: Andrea Arcangeli, Marianna Fontana, Francesco Di Napoli, Valentina Bellè, Emanuele Maria Di Stefano, Max Malatesta, Ludovica Nasti, Giancarlo Commare, Vanessa Scalera, Sergio Romano e Demetra Avincola.



Negli ultimi due episodi di Romulus II, Tito offre a Wiros la possibilità di arrendersi entro tre giorni. Yemos è sempre più convinto si essere il prescelto della Dea, ma non riesce a tenere per sé le sue visioni. Quando Wiros convola a nozze con Ersilia riceve la visita di Yemos, ma tra i due si prospetta un rapporto ben poco idilliaco. Con enorme stupore dei suoi uomini, Wiros si arrende e rientra in città incatenato. Durante la parata accade un episodio che lascia Tito scenza parole. Quest’ultimo finisce con l’abbandonare Wiros nei boschi mentre un diluvio si abbatte sul luogo. Riuscirà Tito a trovare le risposte che cercava?

Dove vedere “Romulus 2” (11 novembre 2022)

La quarta e ultima puntata stagionale di “Romulus” va in onda venerdì 11 novembre a partire dalle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110). Gli episodi della serie sono disponibili anche in streaming su NOW (per gli abbonati) e on demand su Sky Go