Signora in giallo, nuovo lutto: morto anche "lo sceriffo" Ron Masak

Dieci giorni dopo l'attrice Angela Lansbury è morto l'attore statunitense Ron Masak, il noto caratterista che nei panni dello sceriffo di Cabot Cove "Mort Metzger" beneficiava dell'abilità di Jessica Fletcher nel risolvere i crimini nella serie tv "La signora in giallo".

Masak è morto giovedì 20 ottobre per cause naturali in un ospedale di Thousand Oaks, in California come ha dichiarato la nipote Kaylie Defilippis a "The Hollywood Reporter". Era sposato dal 1961 con Kay Knebes, da cui ha avuto sei figli.

Nato all'anagrafe Ronald Alan Masak a Chicago 1º luglio 1936, dopo gli inizi come attore teatrale passò alla televisione debuttando nel 1960 in un episodio della serie "Ai confini della realtà". E' poi apparso in telefilm di grande successo come "Vita da strega", "Get Smart", "Strega per amore". Tra il 1973 e il 1978 è stato tra i personaggi principali del telefilm "Sulle strade della California" ed è poi apparso in episodi di "Il mio amico Arnold".

Masak ha debuttato sul set di "La signora in giallo" nel 1988, per la quinta stagione, dopo che il precedente inetto sceriffo di Cabot Cove, Amos Tupper (Tom Bosley), aveva lasciato il Maine per andare a vivere con la sorella in Kentucky. Il suo personaggio - che aveva lasciato il Dipartimento di Polizia di New York in cerca di una vita lavorativa più tranquilla al nord - girava per la città con una Cadillac Eldorado rossa del 1976. Ha interpretato fino al 1996 il ruolo dello sceriffo Mort Metzger al fianco di Angela Lansbury. Dopo essere apparso sporadicamente un episodi televisivi di "Webster", "Colombo" e "Cold Case - Delitti irrisolti" ha lavorato come doppiatore, prestando anche la voce al personaggio del veterano Holt nella versione originale del videogioco 'Medal of Honor: European Assault'.