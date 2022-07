Room, stasera in tv il film con Brie Larson: trama e cast

In onda stasera alle 21.20 su Canale 5, Room è un dramma che racconta il rapporto tra una giovane madre e suo figlio (5 anni), prigionieri in una piccola stanza. Un nucleo che rivelerà un terzo elemento, dietro al quale si cela una terribile storia di violenza e sopraffazione; e un futuro tutto da scrivere. Scopriamo qualcosa in più su questo film.

Room: cast e trama

Room è un lungometraggio del 2015, candidato a quattro premi Oscar, compreso quello per il miglior film. A vincere l’ambita statuetta è però stata Brie Larson, migliore attrice dell’anno per il complesso e intenso ruolo di madre del piccolo Jack. Quest’ultimo è interpretato da Jacob Tremblay, talento visto anche in Wonder al fianco di Julia Roberts. Completano il cast Joan Allen, Tom McCamus, William H. Macy e Sean Bridgers. Diretto dall’irlandese Lenny Abrahamson, Room è un film fatto di legami fragili e non facili da sciogliere. L’emotività dell’insieme è generata tanto dalla descrizione del rapporto madre-figlio quanto dai risvolti narrativi del racconto.

In un ristretto spazio di 9 metri quadri vive Jack (5 anni) e la sua giovane madre, Ma’. Uno luogo limitatissimo e senza finestre dove la donna ha come unica premura quella di proteggere il figlio. L’unica altra presenza che di tanto in tanto fa irruzione nella stanza è quella di Old Nick: si tratta di Jack, che 7 anni prima aveva segregato la donna, abusando sovente di lei sessualmente. Il bambino non sa nulla del mondo esterno, ma quando comincia a porre alla madre domande sul mondo e sulla vita, Ma’ progetta una delicatissima fuga. Ai telespettatori il compito di scoprire i risvolti di questo piano.

Dove vedere Room stasera in tv

Il film Room va in onda questa sera, 3 luglio, su Canale 5 alle 21.20 e in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.