Costanzo Show, Rosalinda Cannavò parla della finta storia con Garko: Eva Grimaldi sbotta

(Nel video il botta e risposta tra Rosalinda Cannavò ed Eva Grimaldi)

"Possibile che bisogna andare al Grande Fratello per confessarsi?". Maurizio Costanzo affonda subito il colpo con Rosalinda Cannavò - ospite ieri sera del suo storico salotto tv - ma l'attrice, dopo sei mesi di reality, ha ormai le spalle larghe quando si tratta di giustificare i suoi scheletri nell'armadio che nel corso del Gf hanno preso corpo. "Sono entrata là dentro non pensando di svuotare così tanto il sacco - risponde - ma lì non si può fingere. Sono entrata con la presunzione di continuare a nascondere delle cose ma non ce l'ho fatta".

A quel punto, riecco l'ormai solito copione parlando della finta relazione con Gabriel Garko: "Gli amori finti sono basati sul nulla e ti svuotano - continua l'attrice siciliana che nella Casa di Cinecittà si è innamorata di Andrea Zenga - Non mi ha reso felice fingere un amore e ho sentito l'esigenza di raccontarlo. E' una cosa molto antica, si faceva negli anni '30 ad Hollywood per portare avanti un personaggio o per nascondere un'omosessualità. Si fa da sempre". In studio c'è anche Eva Grimaldi, ex storica di Gabriel Garko, che dopo queste parole sbotta: "Maurizio, ha indicato me? Ho visto il dito puntato. Posso parlare?". E parla: "Garko, metaforicamente parlando, sembra che ce lo siamo divise prima io poi lei. Ci tengo a dire che noi ci siamo amati, è stata una vera storia d'amore e ancora gli voglio bene".

Non tutti sembrano crederle, soprattutto Rosalinda, che prosegue: "Io gli voglio un bene dell'anima a Gabriel, per me è stato come un fratello ma non c'è stata una storia d'amore, non è stato il mio compagno di vita anche se è quello che abbiamo fatto credere al pubblico e non è una cosa bella. Mi ha permesso di essere qua e di aver fatto carriera, ma è stato un prendere in giro il pubblico". La Grimaldi si infervora: "Non è il mio caso, io ho vissuto 4 anni con lui. Mangiavamo nello stesso piatto. La coppia Grimaldi-Garko era vera". Una storia "vera" ma mai consumata. "Io l'ho preso come un figlio e così lo amo. E' una forma d'amore" spiega Eva Grimaldi, da due anni felicemente sposata con Imma Battaglia, ma a mettere le cose in chiaro ci pensa Katia Ricciarelli: "L'amicizia è una cosa bellissima, ma non dovete confonderla con l'amore. L'amore ti porta a letto, è così". Come darle torto?