Fiorello torna in tv con uno show tutto suo (e nuovo)

Il mattatore della tv italiana, lo showman oggi tra i più amati potrebbe tornare in tv, dopo le ultime esperienze a Sanremo, con un programma nuovo. Secondo il settimanale Oggi la trattava con la Rai andrebbe avanti da qualche mese e dovrebbe essere definita dopo l'estate. Ma chi si aspetta un One man show si sbaglia, Rosario Fiorello starebbe pensando ad un format diverso, inedito con un "impianto narrativo sorprendente". Dovrebbe andare in onda, su Rai1, nella prossima stagione televisiva ma non all'orario della prima serata: "Rosario vuole sperimentare nuove fasce orarie e rivolgersi ad un pubblico diverso".

Il suo spettacolo nei teatri "Fiorello presenta: Fiorello!" è un vero e proprio successo: un sold out dopo l'altro che l'ha portato a girare l'Italia. Non c'è da stupirsi che la Rai, dopo gli sketch di Sanremo, abbia deciso di puntare sullo showman.