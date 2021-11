Rubicondi, il papà in lacrime a Storie Italiane: da anni non si parlava con la famiglia

E' sconvolto e devastato dal dolore Claudio Rubicondi, papà di Rossano Rubicondi, come tutta la famiglia del modello e attore scomparso a soli 49 anni a causa di un melanoma. Non si parlavano da diversi anni e nessuno sapeva della malattia, così come hanno appreso della sua morte dalla telefonata di un giornalista.

In collegamento con Storie Italiane, il signor Rubicondi ha sfogato tutta la sua sofferenza. "Siamo disperati. Lui con me parlava, anche se raramente, ma non mi aveva detto niente del tumore perché era sempre positivo. Lo chiamavo 'Boccio', diminutivo di bocciolo" ha raccontato in lacrime il signor Claudio, spiegando che le tensioni si erano create soprattutto con il fratello: "Non era in conflitto con me, ma con il fratello perché cercava di redarguirlo e gli diceva di non fare certe cose. Riccardo era più serio e posato, Rossano frequentava chiunque, non si domandava se erano donne, uomini e gay".

La telefonata di Ivana Trump

Dopo la morte di Rossano, Claudio Rubicondi ha ricevuto la telefonata di Ivana Trump, anche lei sotto shock: "Mi ha chiamato e piangeva - ha raccontato - La capivo poco perché non conosco l'inglese. L'avevo conosciuta a Roma, il nostro rapporto era ottimo. Una grande donna, era anche un po' mamma con lui". Il matrimonio tra Rossano Rubicondi e la milionaria americana - ex moglie di Donald Trump - durò appena un anno, ma i due ripresero più volte a frequentarsi, fino a poco tempo fa, e i loro amici hanno sempre parlato di un amore mai finito. Motivo per cui Ivana Trump non vorrebbe far tornare la salma in Italia, come stanno cercando di fare i genitori di Rossano. Su questo punto è intervenuto Roberto Alessi, amico di Rubicondi e tra i pochi a sapere della sua malattia, che ha detto di aver ricevuto un messaggio proprio dalla Trump: "Mi ha scritto in maniera molto dura dicendo di rimanere fuori dalla questione del corpo". Rossano Rubicondi è morto a New York, come ha ricordato in studio Alessandro Cecchi Paone, anche lui suo amico: "Sapeva da un anno di essere malato. Stava seguendo le cure sperimentali perché aveva rifiutato quelle classiche".