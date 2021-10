Rossano Rubicondi se n'è andato in silenzio: gli amici lo ricordano con affetto e dolore

La morte di Rossano Rubicondi ha scosso il mondo dello spettacolo, la sua morte così inaspettata ha squarciato il cuore di chi gli voleva bene. In molti lo hanno ricordato sui social, hanno condiviso foto, ricordi di momenti vissuti insieme; alcuni hanno sottolineato il suo carattere un po' burbero, ma tutti sono stati concordi nel definirlo un uomo "buono e pieno di vita".

Rossano Rubicondi: il melanoma e il ricordo degli amici

"Pare cancro, alla pelle, un melanoma", ha fatto sapere Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, a proposito delle problematiche che affliggevano l'ex marito di Ivana Trump. Le parole di Alessi, tra i primi a ricordarlo, sono toccanti: "Eravamo molto amici anche se ultimamente non ci siamo frequentati, ma sicuramente, e qui non ho il minimo dubbio, era una persona buona, molto buona, dotato poi di una simpatia trascinante, contagiosa".

Nessuno sapeva della patologia, almeno secondo quanto raccontato da Vladimir Luxuria, che si è detta sconvolta della notizia della morte di Rossano. Insieme, i due hanno condiviso l'esperienza all'Isola, quando nacque un triangolo assieme alla allora esordiente showgirl Belen Rodriguez. Era il 2008. "Della sua malattia non aveva fatto sapere nulla a nessuno. Perché lui era così, per lui la vita era mettere buonumore, divertirsi con gli altri", è stato il commento rilasciato in queste ore dalla attivista Lgbt.

A pioggia sono poi arrivati i messaggi social di molti suoi amici e conoscenti tra cui Cecilia Capriotti: "Riposa in pace dolce Rossano, ci eravamo ripromessi di vederci presto, il mio grande rammarico è quello di non averti visto l'ultima volta a Milano, ma pensavo che ci sarebbero state tante altre occasioni, questo mi insegna ancora una volta a non rimandare mai, la vita va vissuta ogni attimo e nel presente Mi mancherai, come mancherai a tutte le persone che ti hanno voluto bene"; Paola Ferrari ("Tutti vedevano il playboy, pochi la tua anima bella").

Ed ancora Lorella Landi, Federica Panicucci, con il quale aveva condotto il programma Cupido nel 2009. Anche Barbara D'Urso ha voluto ricordare Rossano pubblicando uno scatto insieme. Guenda Goria lo ha ricordato così: "Amico mio non ci credo. Eri inviato dell’Isola dei famosi quando ero concorrente e poi siamo diventati amici. Negli anni ci siamo fatti tante matte risate. A me sei sempre piaciuto. Eri simpatico, coinvolgente ed attraente. Ti abbraccio forte mi mancherà sentirti. Te ne sei andato troppo presto. Ciao Rossano"

Vladimir Luxuria è stata una delle prime a rendergli omaggio ieri sera, quando la notizia ha iniziato a circolare su web: "Sono sconvolta non posso crederci abbiamo vissuto una forte esperienza con te: abbiamo litigato, discusso, poi ci siamo ritrovati e abbracciati. Eri pieno di vita…"