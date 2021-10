Rossano Rubicondi e la lotta alla malattia

Della lotta alla malattia Rossano Rubicondi non aveva fatto sapere nulla al pubblico. Scomparso in queste ore, il modello e attore si teneva da tempo lontano dai riflettori, fino a quando questa sera a dare notizia della sua scomparsa è stata la conduttrice Simona Ventura, ovvero colei che lo consegnò alla fama del pubblico generalista con L'Isola dei Famosi.

"Pare cancro, alla pelle, un melanoma", ha fatto sapere Roberto Alessi, giornalista di cronaca rosa e direttore di Novella 2000 a proposito delle problematiche che affliggevano l'ex marito di Ivana Trump. Nessun commento ancora da parte della famiglia dell'uomo né da parte del suo entourage o tantomeno dall'ex moglie Ivana Trump. Ma le parole di Alessi sono cariche di affetto sincero: "Eravamo molto amici anche se ultimamente non ci siamo frequentati, ma sicuramente, e qui non ho il minimo dubbio, era una persona buona, molto buona, dotato poi di una simpatia trascinante, contagiosa".

"Un cerotto sulla mano. Sembrava una cosa da niente, poi le pesanti cure"

E' toccante il racconto di Alessi, che ricorda l'ultimo incontro. "lo avevo incontrato un anno fa a cena da amici. Aveva un cerotto sulla mano. Sembrava una cosa da niente. Poi, invece, so che ha affrontato cure pesanti. Era un ragazzo molto molto simpatico e molto buono. I suoi progetti erano stati fermati prima dalla pandemia, poi dalla malattia".

Nessuno sapeva della patologia, almeno secondo quanto ha raccontato Vladimir Luxuria, che si è detta sconvolta della notizia della morte di Rossano. Insieme, i due hanno condiviso l'esperienza all'Isola, quando nacque un triangolo assieme alla allora esordiente showgirl Belen Rodriguez. Era il 2008. "Della sua malattia non aveva fatto sapere nulla a nessuno. Perché lui era così, per lui la vita era mettere buonumore, divertirsi con gli altri", è stato il commento rilasciato in queste ore dalla attivista Lgbt.

Gli ultimi anni: l'attività di ristorazione Miami e Ivana Trump

Oggi Rossano stava provando a rimettersi in gioco con una nuova attività, una attività di ristorazione a Miami, in America, che però non ha trovato compiutezza proprio a causa dei problemi di salute. Non solo. Pare che nello stesso periodo l'uomo si stesse riavvicinando all'ex moglie Ivana e che tra i due i rapporti fossero tornati sereni al punto da fargli valutare la possibilità di sposarsi di nuovo. Di certo c'è che la scelta di vita dei suoi ultimi anni è stata votata ad una profonda riservatezza.

Nessun cenno alla malattia nelle parole di Simona Ventura, che è stata la prima ad annunciare al pubblico il decesso. Lo ha fatto con un vecchio scatto in cui i due sono ritratti insieme. "Rossano - si legge sulla sua pagina Instagram - Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio, rip". L'ultima volta in tv è stata proprio al fianco della ex moglie Ivana Trump: i due avevano danzato in un passo a due nella trasmissione Ballando con le stelle. Poi il silenzio fino ad oggi, quando è arrivata la tragica notizia della scomparsa al termine della malattia.