Royal Time, da stasera in tv le nuove puntate dedicate alla famiglia reale britannica

Parte oggi, sabato 29 luglio 2023, dalle 21.20 su Real Time, il nuovo ciclo di "Royal Time". Un programma in sei tappe che analizza da cima a fondo i personaggi più celebri, quelli più amati e i più discussi della famiglia reale britannica. Flavia Cercaro e Francesco Vicario introducono tutti gli appuntamenti.

Royal Time 2023, le anticipazioni

Real Time continua a proporre documentari e speciali dedicati ai Windsor. Alla luce dei recenti eventi, culminati con l'incoronazione di Re Carlo III, il canale trasmette una nuova stagione di "Royal Time", un ciclo di sei appuntamenti dedicati alla Royal Family. Ciascuna puntata è introdotta da due grandi esperti delle vicende di casa Windsor: la conduttrice televisiva e radiofonica Flavia Cercato e il caposervizio di Gente Francesco Vicario. Ogni appuntamento è incentrato su uno specifico tema, un metodo che permette di andare a fondo su singole personalità, eventi ed elementi.

Si comincia oggi, sabato 29 luglio, con la serata "Conflitti a Corte", composta da due speciali: il primo ha come titolo "Kate vs. Meghan", il secondo è "Harry e William: conflitto reale". Le due parti attraversano le vicende pubbliche e private inerenti ai fratelli Harry e William, sottolineando tutti gli elementi che hanno contribuito a rovinare il loro rapporto. In prima linea si pongono in tal senso le tanto dibattute figure di Meghan e Kate.

Le prossime puntate di "Royal Time" sono: "Matrimoni reali" (5 agosto), incentrata sulle nozze di Elisabetta II, di Lady D e di Meghan, con tanto di curiosità e segreti sui celebri matrimoni; la terza puntata (12 agosto) è “Mexit: addio alla corona”, che indaga sulla discussa decisione di Harry e Meghan di lasciare la Gran Bretagna e la Royal Family; il quarto appuntamento (19 agosto) è “Principi a nozze”, che si concentra esclusivamente sui matrimoni di Harry e Meghan e di William e Kate; la quinta serata (26 agosto) ha come titolo “La corona inglese” ed è strutturata in due parti: la prima dedicata alla vita di Elisabetta II, la seconda al "vero volto" di Re Carlo III; il sesto e ultimo appuntamento del lotto (6 settembre) è "Diana: Principessa del popolo", tutta dedicata all' indimenticata Lady D.

Dove vedere "Royal Time" in tv e in streaming

La prima puntata di "Royal Time" va in onda oggi, 29 luglio 2023, dalle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Il documentario è disponibile su Discovery +, per gli abbonati al servizio.