RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, la scaletta di stasera: tutti i cantanti sul palco

La sesta edizione di "RTL 102.5 Power Hits Estate 2022" è trasmessa oggi, 31 agosto, in diretta dall’Arena di Verona. Da “La dolce vita” a “Giovani Wannabe”, da “Tropicana” a “Tribale”. Quale sarà la canzone vincitrice? La serata è condotta da Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto e viene trasmessa da Tv8 e da Sky. Leggiamo i nomi di tutti gli artisti che si esibiranno.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2022: anticipazioni

Con il finire di agosto, si fa un consueto bilancio della stagione musicale. Una vera e propria scorpacciata di tormentoni estivi quella di "RTL 102.5 Power Hits Estate 2022", rassegna musicale giunta alla sua sesta edizione. L'organizzazione dell'evento è opera dell’emittente radiofonica RTL 102.5. La radio ha proposto nel corso delle domeniche degli ultimi due mesi il programma "Power Hits Estate 2022". Settimana dopo settimana i radioascoltatori hanno votato per le canzoni del cuore di questa estate musicale. Siamo giunti oggi, 31 agosto, al momento del verdetto: l'Arena di Verona fa da splendida cornice alle esibizioni e alla premiazione della Hit per eccellenza. In onda su Sky Uno e TV8, la serata è condotta da un terzetto già noto agli ascoltatori radiofonici: Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto. I favori del pronostico sono tutti per “La dolce vita”, brano cantato da Fedez, Tananai e Mara Sattei, ma verranno comunque assegnati altri premi collaterali.

L’elenco dei cantanti che si esibiscono nel corso della serata

Gli artisti che salgono sul palco questa sera, 31 agosto, sono:

- Alessandra Amoroso

- Malika Ayane

- Blanco

- Boomdabash e Annalisa

- Carl Brave

- Coez

- Darin (ospite internazionale)

- Elodie

- Fabri Fibra e Maurizio Carucci

- Fedez, Tananai e Mara Satte

- Franco126 e Loredana Bertè

- Fred De Palma

- Ghali

- Irama

- Elettra Lamborghini e Rocco Hunt

- Madame

- Marco Mengoni

- Myss Keta

- Gianni Morandi

- Noemi

- Tommaso Paradiso

- Pinguini Tattici Nucleari

- La Rappresentante di Lista

- Rhove

- Rkomi

- Sangiovanni

Dove vedere RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 in tv e in streaming (31 agosto 2022)

RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 va in onda mercoledì 31 agosto dalle 20.45 su Tv8 e su Sky Uno. La serata è visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8 e su Now (anche on demand), per gli abbonati al servizio.