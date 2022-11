Un uomo si spoglia nudo a "Tu si que vales", Rudy Zerbi toglie gli slip e va su di giri: "Che grande talento"

Si chiama "Mister Ballon" ed entra in scena a Tu si que vales, lo show dei talenti del sabato sera, indossando solo un paio di slip color carne e un tutù formato da palloncini. Ai giurati della trasmissione, in particolare a Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi, consegna due bacchette affilate utili per scoppiare tutti i palloncini e vedere che succede, poi resta completamente nudo, mandando su di giri Zerbi stesso. È il siparietto andato in onda in prima serata in occasione della semifinale dello show di Canale 5, che nella prossima puntata decreterà il vincitore assoluto.

Mister Ballon, vero nome Riccardo Santinelli, lunghi capelli mossi e perizoma color carne, entra in scena e chiede ai tre protagonisti di rompere tutti i palloncini colorati che "indossa". "Che caz*o di gioco è questo?", chiede subito Sabrina, evidentemente interdetta dalla performance. "Scoppialo tutto", grida invece Zerbi, che si mostra subito entusiasta dell'esibizione ed aggiunge "Io scoppio volentieri, lo faccio da dietro che è bellissimo". Maria lo guarda interdetta: "Ma Rudy!", lo rimprovera. Le occhiatacce della De Filippi non bastano però a placare Zerbi, che anzi di lì a poco sarà protagonista di una scena a luci rosse.

Quando infatti tutti i palloncini sono scoppiati, Mr Ballon invita Zerbi a togliergli (anche) gli slip: il giurato non si tira indietro e si ritrova di fronte al concorrente nudo ed intento a copre le parti intime solo con le mani. È a questo punto però che Rudy, non contento, alza la posta in gioco e sfida l'uomo a togliere persino le stesse mani con cui si stava coprendo, pensando che tanto non avrà mai il coraggio di farlo. Una previsione errata: il concorrente resta nudo in sala coi gioielli di famiglia in bella vista. Zerbi guarda le zone intime e si complimenta per il "grande talento". Un talento che però però il pubblico non apprezza: i voti degli spettatori in studio non sono infatti sufficienti per far accedere Mr Ballon alla finalissima della prossima settimana.

Clicca per vedere il video completo dell'esibizione di "Mister Balloon"