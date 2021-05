Rula Jebreal non sarà a Propaganda Live: "Tra 7 ospiti solo una donna, devo declinare l’invito"

La giornalista era stata invitata per la puntata del programma in onda stasera su La7, ma un parterre tutto al maschile le ha fatto cambiare idea

Rula Jebreal si sfila dagli ospiti di 'Propaganda Live' dopo aver appreso dai social di essere l'unica donna invitata. La giornalista era stata chiamata per la puntata del programma in onda stasera, venerdì 14 maggio, su La7, per parlare dell'escalation nel conflitto israelo-palestinese, ma l’annuncio pubblicato dalle pagine social della trasmissione le ha fatto cambiare idea.

"Questa sera torna Propaganda Live. Saranno con noi Rula Jebreal, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimartino, Valerio Aprea, Fabio Celenza, Claudio Morici, Memo Remigi e il maestro Enrico Melozzi per ricordare Ezio Bosso. Ci vediamo alle 21,15 su La7" la comunicazione del programma, prontamente commentata da Jebreal con la motivazione del suo passo indietro.

Rula Jebreal rifiuta l’invito di Propaganda Live: il commento di Andrea Salerno

"7 ospiti... solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l'invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l'inclusione" ha fatto sapere Rula Jebreal a margine della lista di ospiti annunciati da Propaganda Live, un parterre di uomini tra i quali lei risulta l’unica presenza femminile.

Le ragioni dell’improvviso forfait della giornalista sono state prontamente commentate dal direttore di La7 Andrea Salerno: "Mi sembra solo un grande equivoco dovuto a un tweet che all'occhio di un persona che non conosce il nostro programma può essere stato fuorviante" ha commentato: "Spero che l'equivoco rientri prima della diretta di questa sera perché ci tenevamo a parlare con lei del conflitto arabo-israeliano".

Nel frattempo, un nuovo tweet dall'account del programma ha sottolineato che il parterre prevede come sempre anche altre presenze femminili: "Saranno con noi, come ogni settimana, anche Constanze Reuscher, Francesca Schianchi, Marco Damilano e Paolo Celata". Ora non resta che attendere la diretta televisiva per capire se la precisazione sia stata sufficiente a far cambiare idea alla giornalista.