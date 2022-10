"Ma questa è pazza". Il video di una vecchia lite tra Meloni e Rula (tornato virale)

Dopo lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Rula Jebreal, è tornato virale su TikTok un video in cui la leader di Fratelli d'Italia e la giornalista furono protagoniste di una discussione su La7. L'anno è il 2016, un giorno dopo la vittoria elettorale di Donald Trump in America, la trasmissione tv è Piazzapulita, l'oggetto del contendere sono le politiche sui migranti ipotizzate dall'allora neopresidente e condivise dalla stessa Giorgia.

Il tema del razzismo e dell'antisemitismo è la scintilla della polemica. Nella clip, Meloni tiene a precisare che questo è un problema degli americani che non ci appartiente. Ma Jebral ricorda che una crescita dei movimenti razzisti negli USA è in verità un problema globale.

#RulaJebreal attacca Giorgia Meloni: un vecchio scontro in studio a #Piazzapulita tra la giornalista e la leader di Fratelli d’Italiahttps://t.co/qHpCa3Ztlj — La7 (@La7tv) September 30, 2022

"Penso che sia sbagliato dare la priorità a chi entra illegalmente e bisognerebbe dare priorità agli immigrati regolari", dice Meloni nella clip, che ieri è stata ri-condivisa anche dagli account della stessa La7. Risponde Rula: "Mi rendo conto che è molto duro in un paese che ha avuto vero fascismo, morte, distruzione e deportazione, affrontare e guardare il mostro negli occhi (...) Donald Trump ha risvegliato questo fenomeno, riportandolo al potere, utilizzando la retorica stessa del nazional socialismo anni '30 che in Europa ha provocato tanta distruzione. Ha punti semplici che somigliano molto a politiche migratorie di paesi di estrema destra europea, come l'Ungheria di Orban".

"Ma questa è pazza"

"Il problema semmai è degli Stati Uniti, non nostro", insiste Meloni. E così la giornalista le chiede di non essere interrotta: "Capisco che è dura guardare una donna di colore come me, immigrata, diventata italiana, deve essere difficile". "Ma con chi ce l'ha? Ma questa è pazza…", dichiara quindi Meloni strabuzzando gli occhi, per poi aggiungere: "Secondo lei ci sono 60 milioni di cittadini americani che vogliono la segregazione razziale?".