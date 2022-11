Il film da vedere su Prime Video (solo) se vi piacciono gli horror "sbagliati"

Run Sweetheart Run

Se state cercando un film horror in streaming, e precisamente su Amazon Prime Video, potrebbe capitarvi di imbattervi in Run Sweetheart Run, in catalogo su Prime dal 28 ottobre. Nel caso lo scarno riassunto sulla piattaforma non sia sufficiente a convincervi a schiacciare il tasto play, potrebbe esservi utile qualche informazione in più su questo film.

Ed eccoci giungere in vostro aiuto, con questa recensione, che se avete fretta si può riassumere così: Run Sweetheart Run è il classico film horror "medio", con i suoi pregi e soprattutto i difetti tipici di questo genere cinematografico, quindi se vi va bene è così, se invece cercate un film "perfetto" lasciate subito perdere.

Di cosa parla "Run Sweetheart Run"

Cherie (Ella Balinska, che forse avete visto nella serie Resident Evil su Netflix) è una giovane donna che cerca di farsi strada come avvocata praticante in uno studio dominato da uomini che sembrano arrivare direttamente dagli anni '50 per come trattano le donne.

Un giorno il suo capo la sgrida perché, a suo dire, lei gli ha messo in agenda una cena di lavoro con un importante cliente proprio la sera in cui lui festeggia l'anniversario di matrimonio con la figlia. Per cui la obbliga ad andare lei a cena con il cliente, fortunatamente trovando un'amica che possa fare da babysitter alla figlia Luz.

Così, quella sera Cherie si reca a casa dell'uomo, che si chiama Ethan ed è interpretato da Pilou Asbæk, ovvero l'infame (ma affascinante) Euron Greyjoy di Game of Thrones. I due si recano a cena in un ristorante e trascorrono una piacevole serata, tranne quando Ethan scatta rabbioso dopo che un cane gli si avvicina. "Da piccolo sono stato morso da un cane" si giustifica lui.

Ad ogni modo, dopo la cena lui le chiede di non andarsene e di dormire da lui. Cherie esita ma poi accetta. I due entrano in casa, per qualche secondo vediamo da fuori la porta di ingresso della lussuosa dimora con un sottofondo tutt'altro che rassicurante, e infatti poco dopo Cherie esce di casa urlando e correndo, insanguinata e con il vestito strappato.

Cerca aiuto tra i vicini, che però al suo passaggio chiudono le finestre e spengono le luci. Allora Cherie corre finché raggiunge un cinema, davanti al quale ci sono due donne a cui chiede di chiamare la polizia perché è stata aggredita. E la polizia arriva, ma invece di aiutarla e raccoglierne la denuncia... la sbatte in galera per ubriachezza molesta.

In cella, un'incredula Cherie conosce un'altra donna, a cui racconta cosa le è successo. Sentendo la storia, l'altra donna si spaventa perché sostiene di averla già sentita da una sua amica poi morta. Quindi consiglia a Cherie di scappare più che può e di cercare la "prima donna". Poco dopo, Ethan va a trovarla in cella e le dice che se vuole sopravvivere deve provare a sfuggirgli fino alla mattina successiva.

Cherie cerca rifugio a casa del suo capo, la cui moglie la avverte - come se ce ne fosse bisogno - del grande pericolo che sta correndo, e le consiglia appunto di correre, e di lavarsi via il sangue. Inizia quindi una caccia spietata di questo mostro sanguinario alla povera Cherie, e a questo punto ci fermiamo per non fare spoiler, consigliandovi di dare uno sguardo al trailer qui sotto prima di proseguire nella lettura.

Perché (non) vedere Run Sweetheart Run

Nei film parodia della saga di Scary Movie venivano smascherati e derisi molti meccanismi narrativi tipici del genere horror. Ecco, se ricordate Scary Movie, guardando Run Sweetheart Run vi potrebbe venire il dubbio di stare assistendo a una parodia della parodia, per quanti stereotipi di genere ci sono in questo film.

Cose che succedono senza un motivo, la protagonista che fa scelte stupide e insensate e viceversa non fa l'unica cosa furba da fare, scene che dovrebbero essere raccapriccianti ma fanno ridere, mostruosità girate in "o dimo" per citare Boris... Il repertorio è ricco e vario.

Permetteteci solo un piccolo spoiler: ma se voi sapeste che un mostro che vi insegue per uccidervi ha il terrore dei cani, la prima cosa che fareste non sarebbe cercare un bel cagnone che vi possa difendere? Ecco, non si sa perché Cherie non ci pensa proprio, e questo vi fa capire il livello del film.

Ciò detto, Run Sweetheart Run fa il suo dovere, facendo venire qualche brivido, dosando bene lo splatter e insomma tenendo abbastanza alta la tensione, come un film horror deve fare.

Ma sinceramente, se state cercando su Prime un film con una caccia spietata forse è meglio guardare Most Dangerous Game, se vi piacciono i thriller meglio Goodnight Mommy, se volete una serie ad alta tensione meglio The Devil's Hour. Ma se cercate un film horror con i suoi pregi e i suoi difetti, allora Run Sweetheart Run può essere una soluzione.

Voto: 5