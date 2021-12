'Sabato, domenica e lunedì' con Sergio Castellitto: tutte le informazioni

Dopo il grande successo dello scorso anno con Natale in casa Cupiello, i personaggi di Eduardo De Filippo rivivono in un linguaggio rielaborato nei punti di vista originali di due protagonisti della scena cinematografica italiana contemporanea, il regista Edoardo De Angelis e lo straordinario interprete Sergio Castellitto. Stasera, martedì 14 dicembre, alle 21.25 Rai1 trasmette Sabato, domenica e lunedì, commedia scritta nel 1959 dal celebre drammaturgo che già nel 1990 la regista Lina Wertmuller, scomparsa di recente, rese lungometraggio per Canale 5 con Sophia Loren e Luca De Filippo nei panni dei protagonisti, Rosa e Peppino.

Sabato, domenica e lunedì: la trama

Rosa Priore, come ogni sabato, prepara il ragù per la domenica. Suo marito Peppino si aggira nervoso in cucina, polemizzando con lei su ogni minima cosa. Il motivo del nervosismo si manifesta il giorno dopo. É domenica. L’intera famiglia Priore è riunita davanti al ragù. Rosa ha indossato il foulard azzurro regalatole dal vicino di casa, il premurosissimo ragioniere Ianniello. Peppino non tocca cibo e, all’ennesimo complimento rivolto dal ragioniere alla cuoca, li accusa entrambi senza mezzi termini di avere una “tresca schifosa”.

La moglie sconvolta dalla scenata di gelosia viene colta da un leggero malore e assistita dalle cure premurose dei familiari passa il resto della domenica nella mestizia, mentre Peppino, sconsolato e addolorato per aver causato il malessere della moglie, si sente incompreso da tutti. Arriva finalmente il lunedì: la famiglia Priore con animo più tranquillo riflette su quanto è accaduto il giorno prima e capisce che in fondo il motivo che ha fatto nascere il litigio della coppia è l'amore che ancora li unisce.

Sabato, domenica e lunedì: il cast del film

Oltre a Sergio Castellitto che interpreta Peppino Priore, nel cast del film diretto da Edoardo De Angelis ci sono Fabrizia Sacchi (Rosa Piscopo), Giampaolo Fabrizio (Luigi Iannello), Maria Rosaria Omaggio (Amelia Priore), Maria Vera Ratti (Giulianella Priore). E ancora Liliana Bottone, Tony Laudadio, Adriano Pantaleo, Gianluca De Gennaro, Margherita Laterza, Giulia Pica, Ginestra Paladino, Nunzia Schiano.

La Collection De Filippo – che comprende anche la commedia ‘Non ti pago - è un ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, grande protagonista del Teatro italiano e internazionale. Le commedie di Eduardo fondono in un meccanismo perfetto la comicità con l’inquietudine, il ritmo dell’azione con la riflessione. Sotto un’apparente leggerezza sono, in realtà, specchio amaro e ironico della nostra Società.