La telefonata di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli durante ‘Che Tempo che Fa’

La sintonia tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi che il pubblico è abituato a vedere su Canale 5 si è trasferita per qualche minuto nella prima serata di Rai Tre, nel corso della puntata di ‘Che tempo che fa’ di domenica 6 dicembre che ha offerto ai telespettatori un simpatico botta e risposta a distanza tra le due.

Ospite di Fabio Fazio in collegamento con lo studio, Sabrina Ferilli si è raccontata con il conduttore, ripercorrendo la sua carriera ma anche il ruolo che la sua bellezza ha avuto nella sua vita: “La mia adolescenza non è stata felicissima, poi ho avuto la mia riscossa. Non sono mai stata corteggiata tantissimo, piacevano di più le persone esili, magroline. Allora avevo un fisico ancora più esuberante di adesso", ha ricordato l’attrice rispondendo al conduttore che ha rimarcato il suo proverbiale fascino a prova del tempo. Poi, l’intervento a sorpresa di Maria De Filippi che ha telefonato in diretta quando il suo nome è stato fatto in merito a una possibile conduzione in coppia con Sabrina Ferilli nel prossimo Festival di Sanremo.

La telefonata di Maria De Filippi a Che Tempo Che Fa: il dialogo con Sabrina Ferilli

“Queste sono quelle stron*ate che spara la De Filippi. Per mettermi in imbarazzo butta lì queste miccette”, ha scherzato Sabrina Ferilli commentando la conduzione in coppia con Maria De Filippi al prossimo Festival di Sanremo: “Si definisce una donna misurata ma non lo è”.

Ed è stato allora che al telefono è intervenuta Maria De Filippi: “La cosa che mi fa più ridere di Sabrina è che lei rimane una bambina che si stupisce delle cose, che ha un mondo tutto suo. Fabio chiedile cosa ha mangiato stasera e se chi vive con lei ha mangiato le stesse cose”, ha detto di lei la conduttrice Mediaset che ha chiesto all’amica di raccontare il suo approccio con il cibo. “Allora, io sono buongustaia. Dato che non tutti hanno l'attenzione che ho io per il cibo, lavorando tutto il giorno mi organizzo na cena come me pare a me. Ora le cose che mi piacciono le mangio prima, poi ci sediamo e me mangio la roba che me piace di meno", ha rivelato l’attrice: “Cosa succede se Flavio (Cattaneo, ndr) si mangia la roba mia? M'incaz*o".

Durante la telefonata, Maria De Filippi ha anche svelato che Sabrina Ferilli e la madre saranno ospiti di una puntata di ‘C'è posta per te’. Poi un curioso aneddoto che ha fatto divertire il pubblico, avvenuto quando l'attrice e la madre hanno regalato a Maria De Filippi un sacchetto con diversi generi alimentari tra cui salsicce e salame. Salame che, però, non è mai arrivato…. "Era un salametto di fegato che magari neanche le sarebbe piaciuto. Papà lo aveva dato a me. L'ho sfilato dalla busta che mamma aveva dato a lei e me lo sono ripreso", ha ammesso Sabrina Ferilli.

