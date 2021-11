Chi è Sadeck, vincitore di Tu si que vales: la sua coreografia ispirata al volo degli uccelli

Sadeck è il vincitore di Tu si que vales. Il coreografo francese ha vinto l'ottava finale del programma dei talenti di Canale 5. La sua emozionante coreografia ispirata al volo degli uccelli ha conquistato la giuria, composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti, e il pubblico al televoto. A lui va il premio da centomila euro in gettoni d'oro. A vincere lo scorso anno era stato l'illusionista Andrea Paris.

Chi è Sadeck, vincitore di Tu si que vales

Sadeck Berrabah, noto come Sadeck Waff, è un coreografo, ballerino, designer e pittore francese. Ha creato la 'Geodance - Geometrie Variable': coreografie geometriche e ipnotiche eseguite dal suo corpo di ballo con movimenti in sincrono delle braccia e del busto. Sadeck, come un direttore d'orchestra, è di spalle al suo corpo di ballo e ne dirige i movimenti.

La sua prima esibizione risale proprio alla prima puntata di questa edizione di Tu si que vales, quando aveva ballato poi anche insieme a Giulia Stabile. In quell'occasione aveva raccolto gli elogi di Maria De Filippi, che aveva definito la performance "una delle cose più belle che ho visto". La conduttrice era rimasta così colpita da volere Sadeck anche ad Amici: il coreografo infatti era stato chiamato per una lezione privata con l'allievo Dario, un "premio" per aver vinto una gara di improvvisazione.

La coreografia di Sadesk ispirata al volo degli uccelli

Per la finale Sadeck ha portato una corografia che si ispira al volo degli uccelli. Prima di esibirsi l'artista aveva spiegato: "Quello che mi ha colpito è che il singolo uccello, pur avendo la sua identità, crea una magia quando vola insieme agli altri in uno stormo".

Al termine dell'esibizione, la conduttrice Belen Rodriguez ha ricordato che il corpo di ballo, composto da 64 ballerini quasi per la maggior parte italiani, ha imparato la coreografia in soli tre giorni.

I finalisti di Tu si que vales

Quindici gli artisti in gara per la finale di Tu si que vales. Oltre a Sadeck e al suo corpo di ballo, risultato poi vincitore, hanno partecipato Cristian Sabba, il gruppo di ballerini Solastra, lo stunt-man Jonathan Goodwin, il motociclista acrobatico Samuele Zuccali, gli acrobati Nuo Tar, i pattinatori acrobatici Mat e Mym, gli atleti Gaggi, Manuel e Francesco, gli acrobati Duo Rokashkovs e l’illusionista Alessandro Parabiaghi.