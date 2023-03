"Quelle del 2000 tutte tr*ie". Sgarbi crea imbarazzo a Domenica In: la reazione di Mara Venier e le scuse

"Chiedo scusa a tutti i moralisti", con queste parole dopo l'intervallo pubblicitario Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla cultura, ha voluto porgere le sue scuse al pubblico ma in particolare a tutte le donne per due affermazioni che ha fatto, una molto più grave dell'altra e senza andare a scomodare la morale: una è legata allo sposare un uomo ricco e l'altra al fatto che "le ragazze del 2000 sono tutte tr**e".

Se la prima poteva anche essere presa per una battuta fatta mentre parlava con le figlie sul loro essere o meno accompagnate: "Io volevo che andassero in convento, ancora sono in tempo", le preferirebbe suore prima che fidanzate ad un uomo non alla loro altezza e mentre stava facendo questo discorso ha anche aggiunto che dovrebbero sposare qualcuno di ricco. Una battuta evidentemente poco simpatica, ma che poteva rientrare nel tenore della conversazione.

Poi c'è stato il momento del quiz dove il critico d'arte ha ammesso di non sapere quando sono nate le figlie, di non sapere quale sia il loro piatto preferito o il loro cantante preferito. Con sincera onestà Sgarbi si è definito un "padre da remoto" e secondo lui i suoi tre figli sono cresciuti così bene proprio perché lui non ha mai influenzato la loro formazione. È presente perché spesso sono in contatto tramite chiamate o videochiamate, ma poi a livello tecnico sono tutti e tre cresciuti con la propria madre.

Scoprendo che Mara Venier era diventata madre a 17 anni Vittorio Sgarbi ha commentato ironicamente, ma forse non troppo, che "Le donne dovrebbero fare i figli tra i 18 e i 20 così a 35 sono libere e possono liberarsi del compagno" e che quindi Mara Venier "è un modello". Sulla possibilità di diventare nonno al momento ha messo il veto: "Io nonno? no spero di diventarlo il più lontano possibile".

La frase infelice sulle ragazze nate nel 2000

La frase peggiore tra le due tocca direttamente anche una delle sue figlie, Evelina, ed è stata pronunciata mentre Vittorio stava parlando di quando sono nate le sue figlie. Non sapeva né l'anno, né il giorno e neanche il mese e nonostante le figlie gliel'abbiano ricordato lui non ha prestato attenzione e ha voluto riportare una frase che gli avrebbe detto la sua ex assistente Paola Camarco lei "Per farmi capire come sono i tempi mi diceva: 'Quelle del 2000 sono tutte tr**e". "No, va bene non le dire queste cose, non è carino davanti alle tue figlie" cerca di cambiare argomento Mara Venier, Sgarbi poi si volta verso Evelina e le chiede: "Te sei del 1999, no?" e lei "No, del 2000". "Ragazzi vediamo i regali? Li vediamo?" è intervenuta di nuovo la conduttrice. Sono stati aperti i regali, Vittorio e le figlie si sono alzate e hanno salutato tutti, poi è stata mandata la pubblicità.

Le scuse dopo la pubblicità

"Sgarbi faticoso ma originale", Mara legge questo messaggio arrivato dal marito e poco dopo Vittorio ha fatto le sue scuse in diretta tv, ma non hanno convinto molte persone e sui social il Sottosegretario alla cultura è stato criticato anche per le parole spese per scusarsi ritenute poco sincere e un po' "una presa in giro".

"Voglio scusarmi visto che siamo esposti ai social, ho detto due cose sbagliate - afferma Sgarbi -. Una sullo sposare un ricco, io stavo scherzando con le mie figlie ma è ovvio che sarebbe meglio andare in convento anziché vivere in cattività. E poi la battuta sulle tr**e non è una battuta mia è della mia assistente e io l'ho detto solo per quello, non è una battuta mia. Chiedo scusa a tutti".

"Apprezziamo che Vittorio si è scusato, penso sia una delle poche volte", ha voluto sdrammatizzare Venier

Mara Venier si dissocia in diretta

Dopo Sgarbi è stata la volta di Al Bano e proprio durante l'intervista al cantautore Mara Venier ha voluto pubblicamente dissociarsi da quanto detto da Vittorio: "Mi scuso di nuovo e mi dissocio da quanto detto da Sgarbi, lui si è scusato, ma io lo voglio sottolineare".