Giletti: "Record di ascolti dalla Russia". Sallusti lo gela: "Non siamo a Ballando con le Stelle"

"Sono andato a Mosca perché volevo conoscere il punto di vista del nemico. E' utile questo per il pubblico? Io penso di sì. Io ho 60 anni, non voglio dare lezioni a nessuno ma non ne prendo nemmeno, soprattutto da colleghi che stanno nei palazzi". Massimo Giletti apre la puntata di Non è l'Arena tornando sulle polemiche che hanno caratterizzato la sua trasferta di domenica scorsa a Mosca. Come ricorderà il pubblico, Giletti è volato in Russia per intervistare via Skype la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. L'intervista è stata aspramente criticata, da addetti ai lavori e utenti. "Forse sono stato 'francescano', non mi sono opposto" con fermezza "a Maria Zakharova. Ma io ero lì in Russia per dialogare, non ero qui in studio...", dice Giletti.

Dopo aver replicato alle polemiche, Giletti chiama poi in collegamento Alessandro Sallusti, collega che, più di tutti, si era scagliato contro di lui durante la diretta (il direttore di Libero aveva deciso di abbandonare la puntata, rinunciando al cachet, ndr). A quel punto, Sallusti affonda e chiede al conduttore di scegliere da che parte stare: "Tu stasera stai dicendo le stesse cose che ci ha detto lei la volta scorsa: voi occidentali avete fatto guerra sporca e allora perché rompete le palle a noi? Ogni volta bisogna scegliere da che parte stare".

Quando poi Giletti giustifica la sua scelta di volare a Mosca con l'intenzione di prestare un servizio ai tanti italiani che desideravano conoscere la versione di Mosca, e sottolineando così i dati di ascolto particolarmente alti, Sallusti replica: "Noi non siamo a Ballando con le stelle". E Giletti ribadisce: "Io starò sempre dalla parte dell'Ucraina invasa, ma detto ciò non accetto il pensiero unico americano. Le Borse di venerdì sono crollate e la fatica di arrivare a fine mese si sta avvertendo. Se questa guerra non finisce, finisce male". "Questa è demagogia", la conclusione di Sallusti.