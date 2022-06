Non è l'Arena, torna Sallusti: stasera il faccia a faccia con Giletti

Secondo round. Dopo le polemiche scoppiate in seguito alla puntata di domenica scorsa in diretta da Mosca, Massimo Giletti si confronterà stasera - 12 giugno, alle 21.15 su La7 - con Alessandro Sallusti in una nuova puntata di Non è l'Arena. Il giornalista aveva lasciato la trasmissione in segno di protesta e ora torna per un attesissimo faccia a faccia.

A far perdere le staffe a Sallusti era stato in particolar modo il dibattito con Marija Zacharova. La portavoce di Serghei Lavrov non ha fatto che propaganda, sminuendo anche Giletti, paragonato ai bambini per il suo modo di fare. "Massimo, quando io ho saputo che andavi a Mosca ero molto orgoglioso di te, pensavo che avresti parlato con il popolo russo invece che con il popolo italiano, io pensavo che parlasse Putin, il ministro, che tu facessi qualcosa di cui essere fieri per la nostra libertà di informazione e invece mi ritrovo in una asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere" aveva tuonato Sallusti, parlando del Cremlino come "un palazzo di me**a dove sono stati organizzati e messi in pratica i peggiori crimini contro l'umanità del secolo scorso e di questo secolo", per poi andarsene. Questa sera i due avranno modo di confrontarsi su quanto accaduto e anche su come si sta affrontando il tema guerra in tv.

Tra gli ospiti Alessandro Orsini

Per un'ulteriore riflessione riguardante il dibattito su guerra e informazione torna il professor Alessandro Orsini per un'intervista con Massimo Giletti. Tra i temi centrali che si affronteranno anche quello del reddito di cittadinanza che, in questo momento di crisi del mercato del lavoro, ha sollevato il problema dei salari bassi. Che fine farà? Sarà eliminato definitivamente o solo modificato? Ed i centri dell'impiego come hanno funzionato in questi anni? Interverranno tra gli altri ospiti Luigi De Magistris, Tommaso Cerno e Michele Gubitosa.