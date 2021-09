Sciopero dipendenti Rai, salta Uno Mattina: ecco tutti i programmi a rischio

Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una giornata difficile in Rai. Lo sciopero dei dipendenti del servizio pubblico, proclamato nelle scorse settimane per la giornata di oggi, sta sortendo i primi effetti con la cancellazione di alcuni programmi in palinsesto. "A causa di una agitazione sindacale, la programmazione della giornata potrebbe subire variazioni", annuncia un cartello in onda da questa mattina. E così sta avvenendo.

Programmi saltati oggi in Rai

Salta il debutto della nuova edizione di Uno Mattina, con alla conduzione la coppia ormai rodata di Monica Giandotti e Marco Frittella. Al suo posto, una copertura più lunga di Rai News ed una replica della prima puntata dello scorso anno a tema Covid.

Poco prima, a saltare, erano state anche le due edizioni del Tg1, ovvero quella delle 7.30 e quella delle 8. Non è chiaro se saranno garantite le due edizioni principali delle 13.00 e delle 20.00.

La programmazione di rete dovrebbe continuare con Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, E’ sempre mezzogiorno, capitanato da Antonella Clerici. Poi, nel pomeriggio, è previsto il ritorno in onda di Serena Bortone con Oggi è un altro giorno e anche la prima puntata de La vita in diretta con Alberto Matano che torna alla conduzione in solitaria.

Su Rai Tre cancellata anche Agorà, talk di attualità in onda dal lunedì al venerdì con la conduzione di Luisella Costamagna.

Perché i dipendenti Rai scioperano

Lo sciopero dei dipendenti Rai segue ad una maxi astensione dal lavoro che si è già protratta quest'anno dal 28 giugno al 28 luglio, ovvero per gran parte dell'estate. Un comunicato sul tema era stato diffuso lo scorso 18 agosto: nella nota si annunciava una agitazione fino al 14 settembre, con sciopero vero e proprio il 13 settembre, giornata campale per la programmazione se si pensa che è quella in cui prendono il via la maggior parte delle trasmissioni autunnali.

"Ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 - si leggeva nel comunicato - comunichiamo che è stata proclamata l’astensione dalle prestazioni accessorie e straordinarie dal 23 agosto al 14 settembre e una giornata di sciopero il 13 settembre. Di conseguenza nel suddetto periodo la normale programmazione televisiva potrebbe subire delle modifiche".

Tra le motivazioni che hanno spinto alla agitazione è facile immaginare persistano le problematiche che hanno motivato la precedente, quando in ballo c'erano, tra le altre tematiche: la tutela del lavoro in modalità smart working, l’incremento di personale per ridurre il ricorso agli appalti, la valorizzazione delle professionalità interne, il rilancio della Produzione TV e Radio con investimenti tecnologici.