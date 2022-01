C'è Posta per Te: Salvatore Lo Verso tronista di Uomini e Donne?

Star per un giorno. E' il caso di Salvatore Lo Verso che, insieme ad Alessia Quarto, è stato il protagonista più amato della prima puntata di C'è Posta per Te: ebbene, all'indomani della sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5, il suo profilo Instagram è letteralmente imploso. Migliaia di follower in più, fino a trentamila, e tantissimi commenti di complimenti per l'affetto mostrato nei confronti di mamma Enza, rimasta vedova del papà. Ma chi è Salvatore nella vita reale? Si legge tra le righe dei suoi post. E c'è già chi lo vuole sul trono di Uomini e Donne.

Chi è Salvatore Lo Verso nella vita reale

Originario di Finale Emilia, in provincia di Modena, Salvatore è un pallanuotista (con uno scolpitissimo fisico da urlo). Tra le sue passioni ci sono i viaggi: ama il mare e andare alla scoperta delle bellezze d'Italia, tra Roma, Bergamo e Milano. A giudicare dagli scatti pubblicati su Ig, anche la fotografia è una sua grande passione. Oltre alla famiglia e agli amici, a cui dedica molti post.

Single e sul trono di Uomini e Donne?

Sensibile ed in cerca di riscatto dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia, in molti in queste ore stanno tifano affinché Maria De Filippi, conduttrice di C'è Posta ma anche di Uomini e Donne, lo piazzi sul trono del dating show come tronista, in modo che possa trovare l'amore della sua vita. Va detto che tale richiesta viene avanzata ogni qual volta i telespettatori si innamorano di un protagonista di C'è Posta, ma poi puntualmente (e legittimamente) non viene in alcun modo accolta dalla produzione.

Stando a quanto trapelato in trasmissione, infatti, il ragazzo è ufficialmente single. Per lui il papà, scomparso nel primo periodo Covid, nel 2020, a soli 64 anni, sognava la realizzazione professionale ma anche una famiglia solida. "Sperava che saresti diventato padre", le ha detto commossa mamma Enza nella puntata di ieri. Chissà che la tv non sia il posto giusto.

La storia di Salvatore a C'è Posta per Te. Arriva Stefano De Martino

Salvatore è stato protagonista dello spazio in cui è stato ospite Stefano De Martino. Il conduttore napoletano è stato chiamato qui dalla mamma proprio per fare una sorpresa al figlio: la donna vuole così spiegargli di fronte a tutta Italia quanto il padre gli abbia voluto bene e quanto il papà sapesse, dal canto suo, quanto fosse forte l'affetto del ragazzo. Dichiarazioni necessarie perché, in passato, padre e figlio si punzecchiavano sempre, a causa della mancanza di voglia di studiare del ragazzo. Cosa c'entra De Martino? "Piace molto a mio figlio ed è un esempio di traguardi raggiunti grazie all'impegno", spiega la donna. Dal canto suo, il ballerino è fiero di essere stato chiamato e fa un regalo al giovane: una penna che per lui è di grande valore poiché regalata da una persona scomparsa.