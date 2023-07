Salvo Veneziano, la verità sui vip fatti fuori dal Gf: "Tutti a casa". E sfotte Signorini

Da tempo Salvo Veneziano ha il dente avvelenato col Grande Fratello, poiché ritiene che il trattamento che gli è stato riservato tre anni fa sia stato ingiusto (per chi non lo ricorderà, il pizzaiolo è stato squalificato dal reality show perché accusato di aver pronunciato frasi sessiste, ndr). Ebbene, oggi il 44enne napoletano torna sui social e interviene nel merito di quello che è un vero e proprio rinnovamento della trasmissione. Molti, infatti, i vip che saranno assenti dalla prossima edizione e, sebbene questi ultimi dicano di aver rinunciato spontaneamente allo show perché impegnati in altri progetti, la loro assenza sarebbe dovuta in realtà a una decisione presa dall'azienda, intenzionata a ripulire la situazione dal trash.

"Sto vedendo tantissimi post sui vari social dove ci sono presunti vip che dicono 'quest'anno non farò questo programma, perché ho altri progetti'. Beh, non è vero un caz*", esordisce Salvo su Instagram, dove si immortala in un video mentre è sul balcone di casa. "Quest'anno non sarete a Mediaset perché Pier Silvio Berlusconi vi ha mandato tutti a casa. E quindi, di conseguenza, dovete dire di avere altri progetti. Sicuramente avete progetti, ma li avete fatti dopo che lui vi ha mandato a casa".

Ma il veleno di Salvo non finisce qui. E si sposta anche su un "conduttore" di cui non fa il nome ma che è senza dubbio riconducibile ad Alfonso Signorini, presentatore e autore del programma. "Qualche conduttore che fino a qualche mese fa faceva trash su tiktok, balli e balletti in posizioni strane, improvvisamente il trash è sparito. Niente più balletti. Improvvisamente sono cambiati tutti? progetti un caz*! Tutti a casa...". Proprio qualche tempo fa infatti Signorini aveva fatto il suo debutto su TikTok, divertendosi a giocare insieme a Giulia Salemi, all'epoca presente nel cast del Gf e oggi fatta fuori anche lei.

In molti concordato con Salvo. "Pier Silvio sta facendo piazza pulita, era ora", scrivono sotto al suo post. Tra i commenti spunta anche quello di Stefano Bettarini, in passato anch'esso qualificato dal gioco a causa di una bestemmia pronunciata nel 2020, ovvero nello stesso anno di Veneziano: "Stella del mio cuore, a ottobre vedrai che programmino presenterò a quei due", scrive, lasciando presagire una battaglia legale con la produzione.