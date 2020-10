Samuel Peron è guarito dal coronavirus: “Libero di tornare alla mia vita di sempre”

Samuel Peron è guarito dal coronavirus. Dopo 6 settimane di isolamento, il ballerino professionista di Ballando con le stelle ha condiviso la bella notizia con i fan su Instagram: “Voglio comunicare con questo post la fine del mio isolamento #covid”, si legge: “Sono finalmente libero di tornare alla mia vita di sempre, correre, ballare, condividere il mio tempo con altre persone (sempre dentro i limiti e restrizioni Covid ) e non più con il riflesso della mia immagine nello specchio”.

Reduce dalla notizia, Samuel Peron si è detto vicino a tutte quelle persone che la quarantena e l’isolamento lo hanno passato in terapia intensiva: “Mi rendo conto che le mie difficoltà altro non sono state che una pagliuzza nell’occhio!”, ha aggiunto: “Da uno scetticismo ad una vera e cruda realtà! State attenti!”.

Samuel Peron torna a Ballando con le stelle?

L’esito che finalmente tranquillizza sulle condizioni di salute di Samuel Peron arriva a qualche giorno dagli aggiornamenti di Milly Carlucci che definiva “strabiliante” una nuova positività al coronavirus del ballerino. Non è dato sapere se, vista la sua guarigione, adesso il ballerino tornerà o meno in gara a ‘Ballando con le stelle’ dove avrebbe sin dal primo giorno ballare con Rosalinda Celentano (che intanto si è esibita con la ballerina Tinna Hoffman). Nella puntata di questa sera è probabile che la conduttrice avvertirà su eventuali decisioni in merito.