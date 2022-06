Ballando con le stelle, Samuel Peron pronto a lasciare

Samuel Peron potrebbe lasciare Ballando con le Stelle. La notizia shock è stata data da Nuovo Tv che anticipa una notizia che i fan del programma condotto da Miily Carlucci non avrebbero mai voluto sentire. Il ballerino, secondo il settimanale, non farebbe più parte del cast già da questo settembre e quindi non sarebbe presente già dalla prossima stagione di Ballando.

Perché Peron potrebbe lasciare Ballando con le stelle

Peron sarebbe stanco della danza e vorrebbe provare a virare sulla conduzione di un programma tv. Per lui questa non sarebbe una novità, Samuel è stato inviato a Buongiorno benessere di Vira Carbone, e ha vestito il ruolo di opinionista fisso a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. La sua ultima conquista sarebbe il programma Weekly della Rai nel fine settimana: sarà un inviato di Carolina Rey e Fabio Gallo. Proprio per questo lavoro ha dovuto rinunciare a Ballando on the road, l'appuntamento estivo con Milly Carlucci in cui i ballerini e la conduttrice vanno alla ricerca di nuovi talenti per la trasmissione.

Oltre alle sue mire televisive a pesare sulla da ballerino professionista ci sarebbero anche l'età e un altro ballerino del programma. Peron ha da poco compiuto 40 anni e sempre secondo il settimanale l'arrivo di Vito Coppola avrebbe stravolto le dinamiche del programma, creando non pochi malumori dietro le quinte. Coppola, merito anche della storia con Arisa con la quale ha vinto il programma, è diventato il pupillo di Milly Carlucci tanto che la conduttrice lo ha scelto come primo ballerino del Cantante Mascherato. Al momento non è stata rilasciato alcun commento al riguardo, bisognerà aspettare le prossime settimane per avere una conferma ufficiale o una smentita.