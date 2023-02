Costanzo, Sandra Milo: "Non andrò al funerale, ho paura di sentirmi male e rubargli la scena"

In questi giorni di cordoglio per la morte di Maurizio Costanzo continua senza sosta l'omaggio del mondo della tv e dello spettacolo al giornalista e conduttore, scomparso venerdì scorso a 84 anni. Stamattina a Storie Italiane Eleonora Daniele ha dedicato un ampio spazio al suo ricordo e ai funerali, che si terranno oggi pomeriggio a Roma, nella chiesa degli artisti.

Tra gli ospiti Sandra Milo, che in collegamento da casa ha parlato del loro rapporto di stima e amicizia, ma soprattutto della gratitudine che nutre da sempre nei confronti di Costanzo: "Fu l'unico che dopo 8 anni che mi fermai sul lavoro mi invitò nel suo show e mi coinvolse, spendendo buone parole per me. Molti non mi chiamavano, pensavano fossi sciocca, non avevo molto lavoro. Lui disse 'guardate che Sandra è una intelligente' e spendendo belle parole mi permise di tornare a lavorare".

L'attrice ha fatto sapere che lo aveva sentito recentemente e in quell'occasione Costanzo le aveva proposto di festeggiare i suoi 90 anni - che compirà il prossimo 11 marzo - in un suo programma. Oggi Sandra Milo non parteciperà alle sue esequie (verranno trasmesse in diretta, qui come seguirle), come ha spiegato: "Soffro di pressione bassa e quando provo forti emozioni svengo". E si è rivolta direttamente a lui: "Ecco, non voglio sentirmi male e rubarti la scena in questo giorno, ma sappi che sono lì con te".

Il post di Sandra Milo per la morte di Maurizio Costanzo