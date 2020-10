Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, l'incrocio delle vie con i loro nomi simbolo di un amore eterno

A Peschiera del Garda, in provincia di Verona, l’incrocio tra due strade ricorderà per sempre l’amore che ha unito una della coppie più amate dello spettacolo italiano. I nomi di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini svettano sullo stesso palo stradale nelle targhe che, dal 2013, indicano le due vie della città intitolate ai comici che hanno fatto la storia della nostra tv, simbolo di un’unione rimasta salda fino agli ultimi giorni della loro vita.

Sposati per 48 anni, dal 1962 al 2010, nell’immaginario collettivo Sandra e Raimondo sono diventati emblema di un sodalizio fortissimo, nella vita privata come in quella professionale, riassunto negli indimenticabili litigi della loro ‘Casa Vianello’. Entrambi sono scomparsi nel 2010, a Milano, a distanza di pochi mesi l’uno dall’altra e riposano al Famedio del Cimitero Monumentale del capoluogo lombardo, vicini come sono sempre stati.

La storia d’amore di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello sono stati una delle coppie d'oro tra le più amate della televisione italiane. Il loro sodalizio è iniziato negli anni Sessanta, consacrato con il matrimonio nel 1962. Il Giocondo, Il Tappabuchi, Canzonissima sono alcuni dei programmi che contribuiscono al successo dei comici che negli anni Ottanta approdano dalla Rai alle reti Fininvest dove resteranno fino alla fine della loro carriera