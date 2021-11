Sanremo 2022, Alessia Marcuzzi co-conduttrice per 3 serate?

Se ne parla da mesi, ovvero da quando ha salutato Mediaset dopo 25 anni ininterrotti, ma ora parrebbe tutto sempre più reale. Alessia Marcuzzi potrebbe co-condurre il Festival di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus. E non per una sola serata, come precedentemente ipotizzato, bensì per 3 serate su 5.

Il ritorno in Rai di Alessia

A darne notizia il settimanale Chi, secondo cui mancherebbero "solo i dettagli" sul contratto. Se così fosse, Alessia tornerebbe in Rai 28 anni dopo Il Grande Gioco dell'Oca, che co-condusse al fianco di Gigi Sabani su Rai2. Il settimanale Mondadori prosegue poi con le indiscrezioni da Festival, che vorrebbero Roberto Benigni pronto a planare nuovamente sull'Ariston, due anni dopo la sua ultima comparsata.

Fuori Fiorello, dentro Benigni?

Chi si starebbe allontanando dalla kermesse canora, invece, sarebbe Fiorello, che a detta di Chi avrebbe addirittura 'silenziato i social'. Nei mesi scorsi Amadeus aveva ribadito che non riuscirebbe a fare un Festival senza Rosario al suo fianco, ma da parte dello showman parrebbero essere sorti dubbi di non poco conto. E se fosse proprio Benigni a far suo il posto di Fiorello, travolgendo l'Ariston in qualità di co-conduttore? Sanremo 2022 partirà il 1 febbraio, con Gianni Morandi, parola di TvBlog, pronto a tornare in gara 50 anni dopo la sua prima partecipazione.