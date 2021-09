Sanremo 2022, Amadeus conferma Fiorello: "Non potrei farlo senza di lui”

Coppia che vince, non si cambia. Ospite di Porta a Porta per presentare “Arena '60 '70 '80”, in onda su Rai1 sabato 25 settembre e sabato 2 ottobre, Amadeus ha confermato che Fiorello tornerò all'Ariston per co-condurre il Festival di Sanremo 2022.

L'annuncio

"Lui è mio fratello, non avrei mai potuto fare il primo Sanremo così com'è stato fatto e tantomeno il secondo Sanremo, se io non avessi avuto Rosario con me", ha sottolineato Amadeus. "Per me lui è un fratello, gli voglio bene e non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui ogni volta che gli dico questo mi insulto perché dice, 'vedi mi fai venire i sensi di colpa, e dopo devo venire'. Non c'è Sanremo per me senza di lui". Parole che blindano la presenza di Fiorello all'Ariston anche nel 2022, per il terzo anno consecutivo.

Un'amicizia infinita

"Ci conosciamo da 35 anni", ha ricordato Amadeus. "Dico sempre che lui deve essere libero di fare ciò che desidera, la verità è che io non so mai cosa farà a Sanremo, e non lo voglio sapere. Dopo 35 anni che lo conosco mi fa sempre ridere e sono convinto che sia il più grande showman d'Italia".

A fine Sanremo 2021 sia Amadeus che Fiorello annunciarono il loro 'niet' ad un terzo Festival consecutivo. Spossati dalle critiche, e da un'edizione in pieno Covid-19 che li aveva costretti a presentare un Sanremo senza pubblico, entrambi avevano preso le distanze dall'Ariston futuro. Poi qualcosa è cambiato. Il pressing del direttore di Rai1 Stefano Coletta su Amadeus ha avuto la meglio, con conseguenze conferma anche di Rosario.