Sanremo 2022, quali cantanti big in gara? Le prime indiscrezioni

Amadeus è da settimane al lavoro per il suo terzo Festival di Sanremo consecutivo, con Fiorello teoricamente al suo fianco insieme all’amico Jovanotti. Cancellata la ‘categoria nuove proposte’, con i due vincitori di Sanremo Giovani che approderanno direttamente in gara tra i BIG, è già partita la caccia ai cantanti più o meno famosi che calcheranno l’Ariston, 12 mesi dopo l’edizione dalla forte impronta ‘indie’ fortemente voluta dal direttore artistico.

I primi rumor

Secondo quanto riportato da Mattia Marzì de Il Messaggero, Amadeus avrebbe già messo a segno un colpo da novanta, ovvero riportare Elisa al Festival, 21 anni dopo il trionfo con Luce, sua prima e ad oggi unica partecipazione. Elisa avrebbe presentato un brano insieme a Rkomi, 27enne rapper milanese. Potrebbero tornare all’Ariston anche Loredana Bertè, due anni fa arrivata quarta tra le polemiche, Francesco Renga, Marco Masini, Gianluca Grignani, Giusy Ferreri, Dolcenera, i The Kolors, Simona Molinari, Anna Tatangelo (20 anni dopo il trionfo tra i giovani con Doppiamente Fragili) e Carmen Consoli, 22 anni dopo la sua terza e ultima partecipazione.

Giorgia avrebbe declinato l’invito, pur avendo un disco di inediti in uscita. Tra le novità assolute al Festival spiccano i nomi di Tommaso Paradiso e Blanco, fenomeno discografico di questo 2021. Tra i giovanissimi spazio eventuale ad Ariete ed Anna, Aka7even da Amici e Federico Rossi. Altro Festival ‘indie’ con Zen Circus e Marlene Kuntz, senza dimenticare gli Eugenio in via di Gioia che vorrebbero partecipare alla manifestazione insieme ad Elio. Certezze, per ora, non ce ne sono, ma i BIG in gara dovrebbero essere 24, con l’annuncio ufficiale datato 6 gennaio, giorno della Lotteria Italia a I Soliti Ignoti. Meno di 3 mesi ancora per chiudere Sanremo 2022.