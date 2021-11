Sanremo 2022, Gerry Scotti confessa: "Mi piacerebbe andarci"

Se Amadeus rischia seriamente di perdere l'amico Fiorello, che starebbe pensando ad un suo Festival 'ridotto' rispetto alle ultime due edizioni, Sanremo 2022 potrebbe abbracciare un volto mai visto prima all'Ariston. Gerry Scotti.

La rivelazione

Lo storico conduttore Mediaset ha iniziato la propria carriera in radio. 40 anni fa divenne una delle voci di Radio Deejay, dove conobbe proprio Fiorello e Amadeus. Un trio che potrebbe finalmente ricongiungersi al Festival, come rivelato dallo stesso Scotti in un'intervista al settimanale Oggi: "Da quando Amadeus e Fiorello, i due delinquenti, si sono messi insieme nelle loro riunioni con gli autori, ogni tanto tirano fuori il mio nome. Vediamo, se impegni tv e umani coincidono con le date di Sanremo 2022. Mi farebbe piacere andare a salutarli".

Un anno dopo il Covid-19

Per Scotti, inutile girarci attorno, sarebbe un più che meritato riconoscimento professionale. Proprio un anno fa Gerry ha contratto il Covid-19, che l'ha messo alle strette. Ad aiutarlo ad uscirne il pensiero di sua nipote, l'amata Virginia: “Quando sono stato ricoverato per il Covid ed ero grave, il pensiero di mia nipote Virginia mi ha aiutato. Mi sono detto: devo guarire perché tra un mese nasce mia nipote ed io ci voglio essere”. Un anno dopo, con Virginia tra le braccia, Gerry sogna l'Ariston.

Su quel palco Scotti potrebbe trovare anche Simona Ventura, che si è detta più che disponibile ad un suo ritorno al Festival, 12 mesi dopo la mancata co-conduzione di una serata causa positività al Coronavirus.

Festival di Sanremo 2022, il nuovo regolamento: 24 cantanti in gara, cover e giurie