Pubblicità occulta di Instagram a Sanremo? Striscia la Notizia indaga

Continue menzioni e dirette nella diretta. Che rapporto c'è tra Instagram e il Festival di Sanremo 2023? In questi giorni se lo chiedono in tanti e Striscia la Notizia indaga, anche se per ora non c'è nessuna risposta definitiva.

Si può parlare di pubblicità occulta, dato che la piattaforma privata di Mark Zuckerberg ha ottenuto una straordinaria visibilità durante una trasmissione della tv di Stato? Pinuccio, l'inviato della rubrica "Rai Scoglio 24", nella puntata di questa sera - in onda su Canale 5 alle 20:35 - approfondisce l'argomento con un'intervista a Giordano Sangiorgi, presidente di AudioCoop, associazione di etichette indipendenti. "Nel caso ci fosse un accordo promozionale tra la testimonial Chiara Ferragni e la Rai, chiediamo a quanto ammonti l'importo - dichiara Sangiorgi - In caso contrario vorremmo che questo importo venisse quantificato e monetizzato, con richiesta di pagamento".

Sangiorgi solleva anche un'altra questione importante e si domanda anche come mai il Festival della musica italiana abbia pubblicizzato una piattaforma che non tutela la musica: "Instagram fa parte di quel circuito di piattaforme social che spesso ha eluso il pagamento dei giusti diritti che spettavano alla filiera della musica". Perplessità espressa anche dall'Afi (Associazione Fonografici italiani) in una recente vertenza contro Meta.