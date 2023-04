"Sanremo 2023. Tra palco e realtà", stasera in tv: dietro le quinte con Gianni Morandi

Un docufilm che racconta le emozioni più segrete e inedite del Festival di Sanremo, quelle che si scatenano dietro le quinte dello spettacolo. È Sanremo 2023. Tra Palco e realtà, in onda lunedì 10 aprile alle 21.45 su Rai 1. A fare da guida in questo backstage sarà un inviato “molto speciale”, che ha vissuto tante volte quelle stesse emozioni sulla sua pelle e ne sa cogliere ogni sfumatura: Gianni Morandi.

Attraverso i suoi occhi si vedranno da vicinissimo le prove dello spettacolo, vivendo le emozioni dei cantanti in gara, svelando le loro fragilità e paure prima di salire sul palco più importante d'Italia. Le telecamere della Rai, inoltre, andranno a curiosare tra le quinte del Teatro Ariston per raccontare il grande lavoro di chi costruisce lo spettacolo ed entreranno nelle case e nelle emozioni degli italiani che guardano il Festival dal loro divano e, in particolare, raccontando il punto di vista entusiasta dei telespettatori più piccoli. Da un'idea di Stefano Corsi e Leonardo Lo Frano, con la regia di Leonardo Lo Frano, il programma è prodotto da Direzione Produzione - Cptv Roma.