I Sansoni, dal web a Striscia: "Su TikTok tanti comici promettenti: Berlusconi è forte, ma anche la Meloni"

Fabrizio e Federico Sansone, in arte I Sansoni. Sono due fratelli e attori palermitarni, creator - campioni del web con più di 400 milioni di visualizzazioni totali in soli 3 anni su tutte le piattaforme digitali - approdati lo scorso settembre a Striscia la Notizia con i loro web-metraggi. Antonio Ricci non si è fatto scappare la loro satira travolgente, che "non è un pretesto ma un mezzo per raccontare quello che si vuole condannare" spiegano ai microfoni di Today.

Difficile mantenere la serietà, ma tra una battuta e l'altra arrivano sempre a colpire il bersaglio che vogliono: "Temi urgenti da affrontare? C'è già chi ci sta pensando. Ci stanno, pensando, giusto? Ci stanno pensando da 20, 30 anni ai problemi urgenti. Ogni cosa a suo tempo". E a proposito della classe politica italiana affondano il colpo quando gli chiediamo con chi farebbero un film (il loro sogno): "Ci sono tanti comici della nuova generazione che ci intrattengono, soprattutto sul web. Berlusconi, Renzi. Queste nuove leve su TikTok, ce ne sono tantissime. Anche Giorgia Meloni ha un sacco di visualizzazioni. Salvini. Berlusconi è da tenere d'occhio. Com'era quella cosa del pullmann da far arrivare? È forte, scrive bene".

Tornando ai sogni nel cassetto: "Ce ne sono 640. Di sicuro c'è il nostro secondo spettacolo teatrale, che stiamo scrivendo. Questo è un sogno scritto. Ci piacerebbe approdare al cinema, continuare in tv". Partiti dal web, I Sansoni vanno oltre i pregiudizi che possono nascere intorno a questa nuova piattaforma: "Il pregiudizio finisce dove iniziano i biglietti. Se c'è un pubblico e il pubblico viene a teatro e risponde a quello che uno crea, il pregiudizio finisce e comincia la bellezza dell'intrattenimento. Non ci fanno paura questi pregiudizi. Anche Chaplin era un creato. È soltanto la piattaforma e la modalità in cui si fa intrattenimento che è diversa, normale che ci siano all'inizio dei pregiudizi e un po' di paura, ma questo piano piano sta svanendo".