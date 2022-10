Ballando, Peron torna sulla lite con Lucarelli: le ultime dichiarazioni in diretta tv

L'accesa discussione nata nella prima puntata di Ballando con le stelle tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi ha tenuto banco anche nei programmi successivi di Rai1 e sui social. Per quel "tro*a" pronunciato contro la giudice del talent, la concorrente si è scusata pubblicamente nel corso del programma Da noi.. A ruota libera, ma poco fa l'episodio è tornato ad essere discusso dal punto di vista di Samuel Peron, ballerino che pure si è scontrato con Lucarelli per un "amore mio bello" niente affatto gradito.

Ospite di Oggi è un altro giorno, Peron ha spiegato a Serena Bortone di aver chiamato Selvaggia Lucarelli in quel modo senza intenti offensivi, ma solo perché per lui "amore mio bello" è un intercalare. E: "Lei aprendo il discorso con 'Peron ma che palle' mi ha dato confidenza" ha aggiunto ancora il ballerino, giustificando il suo modo di rispondere come una replica all'esclamazione della giudice. Alla fine la conduttrice ha chiesto schiettamente se si giustificherà con Selvaggia Lucarelli, autrice di un post che dopo la diretta aveva commentato duramente l'atteggiamento suo e di Iva Zanicchi.

"Per cosa? Non ho fatto nulla, mai maltrattato una donna in vita mia e non ho mai mancato di rispetto alla giuria di Ballando", ha affermato Peron. "Quando incontri Selvaggia che cosa le dirai?" ha chiesto ancora Bortone; "Se mi permette un po’ di confidenza le darò una stretta di mano e due baci sulle guance e via e si riparte da capo" ha aggiunto lui che, davanti all'ennesima chiara richiesta della conduttrice se ci saranno o meno delle scuse, ha argomentato: "Mi dispiace magari per i toni con i quali mi sono posto nei confronti della giuria, perché ero preso dalla foga. Ma lì c’è brusio e tutto quanto, finisci la performance hai un confronto con la giuria e quindi i toni si alzano. Ma non per questo si arriva ad avere un confronto tale come quello che sta andando avanti. Se lei pensa che io abbia riso per l’epiteto che le è stato detto non ho riso per quello, ma avevo capito un’altra cosa inerente al giudizio, mi è dispiaciuto aver riso, ma io davvero avevo riso per un’altra cosa. Io so che Iva è andata subito dopo a scusarsi dopo la puntata. Per l'altra cosa è stato un botta e risposta, io non l'ho offesa".

Come proseguirà la questione, evidentemente, si saprà in diretta su Rai1 sabato prossimo in prima serata.