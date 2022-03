Presentatore russo furioso in diretta tv: non vuole perdere le sue ville sul Lago di Como per le sanzioni

Il noto presentatore russo Vladimir Soloviev si è sfogato nel suo programma The Evening dopo le sanzioni imposte dall'Europa alla Russia (che coinvolgono anche l'utilizzo dei beni), preoccupato per la perdita dell'accesso alle sue due mega ville sul lago di Como.

Il 58enne, grande sostenitore di Putin, ha paragonato questo trattamento a quello che molte nazioni attuarono verso la Russia durante la Guerra Fredda, sostenendo anche di aver pagato a carissimo prezzo le due proprietà.

“Ad ogni transazione portavo documenti che dimostravano il mio stipendio ufficiale, il reddito, ho fatto tutto. Le ho comprate e ho pagato una quantità pazzesca di tasse, ho fatto tutto” le sue parole riportate anche dal sito web di informazione ed opinioni statunitense, Daily Beast: “E all'improvviso qualcuno decide che io, questo giornalista, ora sono nell'elenco delle sanzioni. E subito colpiscono il mio immobile. Aspetta un minuto, ma chi ha detto che l'Europa ha diritti di proprietà sacri!”.

Le sanzioni contro la Russia

Sono 680 in totale le persone colpite dalle sanzioni Ue. Per loro scatta il congelamento dei beni e il divieto di entrare o transitare per il territorio dei Paesi Ue. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Tra loro anche 26 oligarchi russi, tra cui i vertici delle principali società energetiche del Paese, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, l'uomo d'affari Alisher Usmanov e i proprietari del gruppo Alfa Mikhail Fridman e Petr Aven. Nella lista nera anche il proprietario di Severstal Alexei Mordashov, il Ceo di Rosneft Igor Sechin, il capo della Transneft Nikolai Tokarev e l'uomo d'affari Sergei Roldugin, il vice primo ministro Dmitry Chernyshenko, il ministro dell'Edilizia, dell'edilizia abitativa e dei servizi pubblici Irek Faizullin e il ministro dei Trasporti Vitaly Savelyev, oltre al regista e attore Tigran Keosayan.